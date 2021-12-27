СберБанк присоединился к Единой ипотечной программе «ДОМ.РФ» для регионов России

СберБанк и «ДОМ.РФ» договорились о сотрудничестве в рамках реализации региональных льготных ипотечных программ в регионах России. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, совместная программа предполагает возможность субсидирования ставки по ипотечному кредиту за счет региона.

«Ранее «ДОМ.РФ» разработал Единый стандарт сопровождения госпрограмм, создана единая электронная платформа для взаимодействия участников процесса на базе системы наш.дом.рф. Реализация принципов Единой ипотечной программы поддержки отдельных категорий населения — новый этап совместной работы «ДОМ.РФ» и СберБанка, призванной повысить адресность государственных мер поддержки наиболее нуждающимся категориям граждан, которые будут определяться субъектом РФ», — говорится в релизе.

В рамках работы «ДОМ.РФ» в качестве единого оператора льготных ипотечных программ для регионов в 2022 году проект будет запущен в том числе в Белгородской области. Здесь будут субсидироваться ипотечные кредиты не только на приобретение квартир, но и на строительство частных домов.