Минцифры оценило защищенность персональных данных на «Госуслугах»

Портал «Госуслуги» работает в штатном режиме, данные пользователей в безопасности, угрозы несанкционированного доступа к исходным кодам ресурса нет, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

В понедельник в Сети появилась информация о том, что исходный код портала «Госуслуги» был выложен в открытый доступ.

«Портал госуслуг работает в обычном режиме, данные пользователей надежно защищены. Проведенный мониторинг выявил недостатки в работе одного из региональных порталов, который не имеет доступа к данным федерального портала госуслуг и пересечения исходных кодов с ним», — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что была проведена проверка ряда прочих региональных и федеральных систем, в результате которой не было выявлено пересечения исходных кодов с федеральными госуслугами. Проверка всей инфраструктуры электронного правительства также не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам.

«Организован дополнительный мониторинг возможных атак на инфраструктуру регионального портала», — добавляется в сообщении.