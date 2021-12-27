Налоговой службе могут разрешить до окончания выездных проверок замораживать активы компаний и ИП

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, разрешающий налоговым органам оперативно, еще до окончания выездной налоговой проверки, налагать обеспечительные меры на имущество компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП): акции, автомобили, предметы интерьера и недвижимость, которая не участвует в производственной деятельности. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас препятствовать выводу активов из компаний, где по результатам налоговой проверки обнаружилась недоимка, инспекции могут только после вынесения решения о доначислении налогов. До этого момента они не могут использовать свой уже имеющийся арсенал по предотвращению вывода активов: это запрет на отчуждение и передачу в залог активов, начиная с недвижимости и транспорта, а также приостановка операций по счетам в банке, если «замороженного» имущества недостаточно для покрытия недоимки.

Ссылаясь на это обстоятельство, ФНС и Минфин РФ летом 2021 года подготовили поправки в Налоговый кодекс РФ, который позволяют им быстрее реагировать на вывод активов.

Внесенный в Госдуму законопроект разрешает руководителям инспекций и его заместителям по согласованию с главой вышестоящего налогового органа после составления акта камеральной проверки принять обеспечительные меры и запретить без согласия налоговиков отчуждать (передавать в залог) имущество организации и ИП. «Совокупная стоимость имущества, в отношении которого могут быть приняты предварительные обеспечительные меры в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, не может превышать сумму налогов, сборов, страховых взносов, неуплата которых установлена в ходе проведения камеральной налоговой проверки», — говорится в законопроекте.

В случае выездной проверки обеспечительные меры могут приниматься еще быстрее — с момента ее назначения, но для этого потребуется согласование с руководством ФНС.

Запрет планируется накладывать последовательно в отношении следующих групп имущества: недвижимое имущество, в том числе не участвующее в производстве; транспортные средства, предметы дизайна служебных помещений; иное имущество, за исключением ценных бумаг и готовой продукции, в том числе товаров, предназначенных для перепродажи, сырья и материалов; ценные бумаги. Сначала накладывается запрет на отчуждение из первой группы и затем по нарастающей для полного покрытия возможных недоимок. При этом в законе приводится формулировка, которая привязывает стоимость имущества, на которое может быть наложен запрет, к отклонению от среднеотраслевой налоговой нагрузки. То есть обеспечительные ограничения могут вводиться только в отношении имущества, стоимость которого не больше размера «разрыва» между уплаченной суммой налогов и суммой налогов при средней по отрасли нагрузкой.

Новшества затронут организации и ИП, у которых налоговая нагрузка существенно меньше, чем у «соседей по отрасли». «Совокупная стоимость имущества, в отношении которого могут быть приняты предварительные обеспечительные меры, не может превышать сумму, определяемую как положительная разница между совокупной суммой налогов, сборов, страховых взносов, рассчитанных исходя из среднеотраслевой налоговой нагрузки в соответствии с методикой, утвержденной правительством РФ, и совокупной суммой налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных организацией, индивидуальным предпринимателем за период, проверяемый в рамках выездной налоговой проверки», — говорится в тексте законопроекта.

В проекте закона приводится ряд критериев, при соблюдении которых обеспечительные меры вводиться не будут.

Во-первых, если отклонение от среднеотраслевой нагрузки не будет превышать 10% от совокупной суммы налогов, сборов, страховых взносов либо 3 млн рублей. Во-вторых, отклонение от среднеотраслевой нагрузки не превышает 1/12 совокупной суммы налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных за три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении выездной налоговой проверки. В-третьих, отклонение от среднеотраслевой нагрузки не более 1/10 кадастровой стоимости недвижимого имущества налогоплательщика, не обремененного залогом на дату вынесения решения о проведении выездной налоговой проверки.

Из-под риска «заморозки» активов также выведены участники налогового мониторинга и крупнейшие налогоплательщики (сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ за три прошлых года составляет не менее 2 млрд рублей).

По просьбе проверяемых налоговый орган вправе заменить обеспечительные меры на банковскую гарантию, подтверждающую, что гарант обязуется уплатить сумму, соответствующую стоимости «замороженных» активов. Также «заморозка» может быть заменена на поручительство третьего лица или залог ценных бумаг, торгующихся на бирже. Проверяемый вправе предоставить в залог иное имущество либо заменить имущество, которое без согласия налогового органа нельзя продать или передать в залог.

Предварительные обеспечительные меры действуют в течение установленного пунктом срока проведения выездной налоговой проверки (до двух месяцев, возможно продление до шести месяцев), срока оформления результатов налоговой проверки (до двух месяцев) и срока вынесения решения (еще десять дней). Автоматически обеспечительные меры будут прекращаться, если налоговый орган затянет проверку или вынесет решение позже отведенного срока.

В случае принятия закон вступит в силу через год после его опубликования. При этом новые нормы будут применяться к правоотношениям, возникшим после его вступления в силу.