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В России планируется ввести порядок выявления нуждающихся в соцподдержке

28.12.2021 08:18
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Источник
Banki.ru

В России с 1 января 2023 года планируют ввести порядок выявления граждан, которые нуждаются в государственной соцподдержке, пишут «Известия». Это следует из проекта правительства, подготовленного Минтрудом, который содержит изменения в постановление от 16 августа этого года «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения».

Если постановление примут, через год Пенсионный фонд России будет проактивно выявлять граждан с низкими доходами и предлагать обратиться за поддержкой на основе данных, полученных по каналам межведомственного взаимодействия. ПФР проведет оценку положения людей в трудной ситуации с учетом доходов и имущества членов семьи. Прошедших по всем параметрам граждан ПФР проинформирует о праве на получение пособий. По мнению экспертов, подобные изменения позволят увеличить охват получателей соцподдержки, сократить время на оценку нуждаемости и оперативно учитывать изменения материального положения семьи.

Минтруд утвердил перечень жизненных событий для проактивного информирования граждан о полагающихся им мерах социальной защиты (поддержки).

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Согласно документу, Федеральная налоговая служба в инициативном порядке ежедневно будет передавать в ПФР сведения (и их изменения) не только о гражданах с низкими доходами, но и о родственных связях, что позволит установить состав семьи, включая данные о законных представителях, а также факты лишения (или ограничения) родительских прав. После этого ПФР составляет своего рода портрет семьи, дополняя данные ФНС информацией о доходах, получаемых в рамках соцподдержки, следует из проекта. Если семья живет на средства ниже прожиточного минимума на человека, далее фонд запрашивает другие ведомства, чтобы провести комплексную оценку.

Как указано в документе, Росреестр должен предоставить сведения о наличии недвижимого имущества, ФНС (помимо указанной информации) — данные о доходах, полученных от предпринимательства, банковских вкладов, ценных бумаг, распоряжения собственностью и т. д., МВД — о наличии транспортных средств, МЧС — о владении маломерными судами, которые не используются в коммерческих целях.

По мнению директора Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олега Шибанова, новый порядок позволит усилить адресность госпомощи. По словам заведующего лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгения Якушева, анализ доходов и расходов домохозяйств также позволит более точно выстраивать социальную политику государства.

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