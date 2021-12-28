Бизнес раскритиковал распределение субсидий в туротрасли

Бизнес и эксперты раскритиковали новый принцип распределения субсидий на развитие туризма в регионах: по их мнению, он может привести к ограничению конкуренции в отрасли, пишут «Известия». Общественно-экспертный совет по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» направил в Ростуризм соответствующее заключение на проект постановления правительства о субсидиях. Также письма с просьбой вмешаться в вопрос в Кабмин и ФАС направила «Опора России». Согласно проектам, распределением субсидий теперь будут заниматься региональные власти, хотя в 2020 году был проведен похожий конкурс на федеральном уровне, рассказал вице-президент «Опоры России», член общественно-экспертного совета по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» Алексей Кожевников.

В новых документах не указано, что региональными властями должны быть разработаны правила участия предпринимателей в конкурсе, не определен порядок отбора и оценки заявок, а также как будут формироваться конкурсные комиссии по распределению средств на развитие инфраструктуры в субъектах, пояснил Кожевников. Также проекты постановлений предусматривают оказание грантовой поддержки государственным и муниципальным компаниям. Участие в конкурсе таких предприятий создает неравные конкурентные условия. Авторы отзывов указали и на недостаточность обоснования участия в конкурсах лишь 17 субъектов. Проекты постановления требуют доработки, сказано в заключениях.

По словам Кожевникова, правила конкурсов могут привести к ограничению конкуренции: предпринимателям будет сложно стать участниками отбора. Речь о том, чтобы на рынке работали законы реальной и справедливой конкуренции и предприниматели видели справедливое распределение грантов, уверен он.

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В Ростуризме сообщили, что ведомство получило и внимательно ознакомилось с замечаниями и предложениями от бизнеса. Формулировка круга получателей субсидий в проектах постановлений полностью соответствует ст. 78 и 78.1 Бюджетного кодекса РФ. Ограничение круга возможных получателей гранта будет противоречить этим положениям. Механизм конкурсного отбора конкретных предпринимателей будет разработан на уровне субъектов. Принять участие в конкурсном отборе сможет любой регион, 17 субъектов будут отбираться из общего списка по результатам рейтингования, ежегодно будет проводиться новый отбор.

Обсуждаемые документы разработаны в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» и нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», по ним на развитие туристической инфраструктуры и создание кемпингов и автокемпингов планируется выделять от 1 млрд до 2 млрд рублей ежегодно до 2025-го, отметил Кожевников. Однако в проектах постановления не обозначены четко сроки выдачи субсидий, максимальные размеры грантов, конкурсная процедура выглядит субъективной, считает руководитель Союза организаторов детского активного туризма, член «Опоры России» Марина Ненарокова.

Субсидии планируется выделять на покупку туристического оборудования, создание и оборудование модульных некапитальных средств размещения, электронных путеводителей, разработку новых туристских маршрутов, формирование и развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями и так далее. В первую очередь речь идет, видимо, о поддержке малых и средних предпринимателей, отметил основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Под некапитальными средствами размещения имеются в виду различные модульные конструкции, кемпинги, глэмпинги, пояснил он.