Рубль едва заметно слабеет, индекс Мосбиржи повышается на утренних торгах

Позиции рубля к доллару и евро чуть заметно слабеют на утренних торгах во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:18 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 73,46 рубля, что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил около 83,2 рубля (плюс 3 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,4—73,54 рубля за доллар и 83,16—83,28 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.



Индекс Мосбиржи на 8:36 мск прибавляет 0,46% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 757,88 пункта. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.