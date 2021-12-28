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Доля работников предприятий с зарплатами ниже МРОТ снизилась до 2,5%

28.12.2021 09:00
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ТАСС

Доля россиян, работающих на крупных и средних предприятиях и получающих зарплату ниже минимального размера оплаты труда или на уровне МРОТ, снизилась с апреля 2019 года на 0,4 процентного пункта до 2,5%, их численность на апрель 2021 года составила 689,8 тыс. человек. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Росстата.

«В апреле 2019 года, по данным Росстата, доля работников крупных и средних предприятий, получающих зарплату ниже или на уровне общероссийского МРОТ, была 2,9%, или 775 тыс. человек. В 2021 году в рамках аналогичного исследования выявлено, что эти цифры составили 2,5%, или 689,8 тыс. человек», — рассказали в ведомстве.

Согласно исследованию Росстата, в апреле 2019 года всего на крупных и средних предприятиях работали почти 32 млн человек, из них полный рабочий месяц отработали 27,1 млн человек, среди которых 2,9% получали зарплату ниже МРОТ.

«По данным исследования 2021 года, в апреле доля тех, кто получал [зарплату] ниже или на уровне МРОТ, составила 2,5% (снижение по сравнению с апрелем 2019 года на 0,4 п. п.), или 689,8 тыс. человек. В 2021 году на крупных и средних предприятиях работало чуть более 33 млн человек. Из них полный рабочий месяц отработали 27,5 млн человек», — добавили в ведомстве. Всего в апреле 2021 года в России насчитывалось 75,1 млн граждан трудоспособного возраста, из них работали 71,2 млн человек.

В Росстате отметили, что работники с зарплатой ниже МРОТ — это прежде всего те, кто работает неполный день: они могли работать на нескольких рабочих местах в разных организациях, но были учтены только в той организации, в которой включены в списочный состав. «В случае когда работник отработал полный рабочий месяц и ежедневно отрабатывал свою норму трудового времени, оплата его труда не может быть ниже МРОТ», — подчеркнули в Росстате.

Доля в 2,5% получавших зарплату ниже или на уровне МРОТ на апрель 2021 года складывается из 1,4% работников с неполной занятостью, 0,9% тех, кто получил зарплату на уровне МРОТ; 0,2% пришлось на иные случаи, в том числе и возможные нарушения законодательства.

С 1 января в РФ вступил в силу закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, предполагающей их определение исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода.

Закон также устанавливает МРОТ в размере «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году».

МРОТ в 2021 году составляет 12 792 рубля, прожиточный минимум — 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля. В 2022 году МРОТ будет повышен до 13 617 рублей.

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