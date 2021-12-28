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Обзор рынков от Банки.ру: внешний фон может способствовать покупкам в российских акциях

28.12.2021 09:13
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Время прочтения: 3 минуты
Автор
Богдан Зварич , главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Богдан Зварич главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Источник
Banki.ru

В понедельник, после длинных выходных на западных площадках, мировые рынки продолжили восходящую динамику, и во вторник внешний фон может способствовать покупкам в российских акциях.

Причиной позитивных тенденций может выступать снижение опасений инвесторов относительно распространения нового штамма коронавируса. На фоне легкой переносимости «омикрона» и мер, принимаемых властями, снижается вероятность введения более жестких карантинных ограничений, что приведет к менее существенным последствиям для мировой экономики, чем ожидалось ранее. Это активизировало покупки по широкому спектру активов. При этом инвесторы спокойно реагируют на активное распространение «омикрона».

В результате по итогам дня индекс MSCI World вырос на 1%. Развивающиеся рынки вновь выглядели слабее, а индекс MSCI EM подтянулся лишь на 0,1%. В США после длинных выходных Dow Jones и S&P 500 прибавили 1% и 1,4%, при этом последний смог установить новые исторические максимумы. Среди секторов американского рынка лидерами выступили энергетика и IT: соответствующие индексы прибавили порядка 2,2%.

Отметим, что в текущий момент на рынках наблюдается уменьшение активности игроков и объемов торгов, что связано с праздничной неделей на западных площадках: часть инвесторов предпочла уйти на длинные каникулы между католическим Рождеством и Новым годом. На «тонком» рынке, в случае появления негативных новостей, возможна острая реакция инвесторов, что приведет к росту волатильности и существенному снижению стоимости активов.

Если же говорить о динамике мировых рынков на утро вторника, то здесь сохраняются позитивные тенденции. Ведущие азиатские индексы прибавляют до 1,1%, отыгрывая позитивное закрытие в Штатах. Фьючерсы на основные американские индексы корректируют рост предыдущей сессии, отступая на 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent после уверенного роста днем ранее удерживает позиции в районе 78,3 доллара за баррель.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи вырос на 1%, поднявшись в район 3 740 пунктов. Сегодня на старте основной сессии, с учетом уровней рынка энергоносителей и позитивного настроя на внешних фондовых площадках, ожидается преобладание покупок в российских бумагах. В результате индекс Мосбиржи, в случае сохранения благоприятной внешней конъюнктуры, в ходе торгов может попытаться преодолеть максимумы последних двух недель, установленные в районе 3 760 пунктов. Выход рынка выше данной отметки будет сигнализировать о росте вероятности продолжения коррекционного подъема, целью которого может выступить уровень 3 850 пунктов.

В валютной секции Московской биржи сегодня с утра рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам на фоне стабильной ситуации в ценах на нефть и некоторого ослабления валют развивающихся стран. Днем ранее национальная валюта проигнорировала существенный подъем рынка энергоносителей, который, в случае сохранения позитивного внешнего фона, сегодня может способствовать укреплению рубля. Это приведет к отступлению пары доллар/рубль в район 73 рублей. Закрепление под данным уровнем может дать сигнал к продолжению укрепления национальной валюты, что поспособствует снижению курса доллара в район 71,7 рубля.

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