Центр правовой помощи в цифровой среде зафиксировал действия мошенников с аккаунтами на «Госуслугах»

Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде зафиксировал действия мошенников с аккаунтами пользователей сервиса «Госуслуги», где они получили цифровые копии документов, а затем взяли займы. Об этом ТАСС рассказала директор центра Людмила Куровская.

В октябре в организацию обратился гражданин, который узнал, что на его имя оформлены займы. «Преступники от имени пострадавшего попросили оператора мобильной связи временно отключить его мобильный номер от сети. В течение часа, когда связи не было, мошенники получили доступ к его учетной записи на портале госуслуг и скопировали его персональные данные. Они сделали поддельную цифровую копию паспорта с личными сведениями потерпевшего и фотографией преступника. Затем вместе с этой «страницей паспорта» направили запросы на оформление кредитов в семь микрофинансовых компаний и, увы, получили деньги», — сообщила собеседница ТАСС.

Потерпевший узнал, что на его имя выданы займы, после звонков сотрудников микрофинансовых организаций, которые требовали вернуть деньги с процентами. «Заявитель зашел на «Госуслуги», чтобы запросить справки из бюро кредитных историй, где узнал о существовании долгов», — отметила она. По ее словам, в истории посещений были замечены чужие устройства, что говорило о взломе аккаунта. Эксперты центра подготовили от имени потерпевшего заявления о недействительности договоров займа, которые отправили в микрофинансовые организации. Несколько организаций аннулировали мошеннические сделки и задолженность заявителя. Две организации продолжают исполнять условия договора и начисляют проценты. «Наши юристы составили и направили в суд иск к этим компаниям о признании договоров займа недействительными и взыскании морального вреда. Иск принят, судебное заседание состоится в январе», — сообщила Куровская.

С сентября в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде поступило 309 жалоб. «Обращаются граждане всех возрастов. Но, безусловно, самые беззащитные — люди старшего поколения, которые чаще всего становятся жертвами мошенников. Что, несомненно, отражает алчность и беспринципность преступников», — отметила собеседница ТАСС.

Больше всего жалоб поступило на мошенничества из-за утечки персональных данных. Это не только оформление незаконных кредитных договоров. Злоумышленники, по словам Куровской, могут звонить на мобильный, обращаться к пострадавшему по имени и вводить в заблуждение, придумывая сценарии с «фатальными ситуациями» у близких родственников или попытками списания денежных средств с банковских счетов. По ее словам, преступники умело играют роль банковских работников или сотрудников МВД. Их поведение вызывает доверие, и гражданин добровольно, без каких-либо сомнений перечисляет деньги на счет аферистов.

Как следует из публичного отчета Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде за 2021 год (есть в распоряжении ТАСС), 50% полученных обращений связаны с мошенничеством в цифровой среде с использованием персональных данных, в том числе оформлением кредитных договоров без ведома заявителя, активацией «серых» сим-карт, фишингом и передачей паспортных данных неизвестным лицам. В девяти из десяти случаев мошенники звонят, чтобы сообщить гражданам якобы об угрозе денежным средствам на счете или о совершении банковской операции от имени клиента. 10% — жалобы на утечку персональных данных при их обработке. 5% жалоб связаны с защитой чести, достоинства, деловой репутации в Интернете, еще 5% — с неправомерной обработкой персональных данных несовершеннолетних, в том числе в образовательных учреждениях.



Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде начал работу в сентябре текущего года. Это самостоятельное структурное подразделение ФГУП «Главный радиочастотный центр», подведомственного Роскомнадзору.