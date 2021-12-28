Центробанк ожидает максимального эффекта от состоявшихся повышений ключевой ставки в 2022 году

Максимальный эффект от повышений ключевой ставки ЦБ РФ ожидается в 2022 году. Как передает ТАСС, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы как раз принимаем решения, чтобы вернуть инфляцию к цели, к 4%, потому в этом году повышали ключевую ставку несколько раз, и это будет иметь максимальный эффект в 2022 году», — отметила она.

Набиуллина подчеркнула, что, если жизнь будет складываться так, как прогнозирует ЦБ, в следующем году инфляция к концу года будет составлять 4—4,5%.

Глава регулятора пояснила, как может работать инфляционная спираль, когда цены на товары растут и спрос на них со стороны населения также растет.

«К сожалению, у инфляции есть одно неприятное качество: способность самораскручиваться. Что это значит? Это значит, когда цены на товары, которые люди ежедневно практически потребляют, растут и люди ожидают, что они будут расти и дальше, потому что это не короткое время происходит, это происходит несколько месяцев и по широкому кругу товаров, поэтому люди понимают, что это не какое-то локальное явление, и стараются в том числе взять кредит и купить, например, товары длительного пользования пораньше, а не ждать, когда вырастут цены. И это ведет к новому витку цен», — рассказала она.

При этом Набиуллина подчеркнула, что для снижения инфляции нужно принимать меры, сама она снижаться не будет.



«Возвращаясь к вашему вопросу: внешние факторы (это мировая тенденция) или внутренние факторы. Вы знаете, это как искать нулевого пациента в пандемию. Конечно, интересно, с чего это началось, но если болезнь у вас уже в стране, с этим надо разбираться. Так и с инфляцией: нужно принимать меры, что Банк России и делает, для того чтобы снижать инфляцию, а не дожидаться, когда она сама собой рассосется», — заключила она.