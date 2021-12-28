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Хуснуллин: развитию арендного жилья в России мешают высокие ставки по кредитам

28.12.2021 11:30
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ТАСС

Развитию арендного жилья в России мешают высокие ставки по кредитам, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на итоговом в 2021 году заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

«Надо развивать в целом рынок аренды. Но с сегодняшней ситуацией со ставкой это будет достаточно тяжело, потому что строить арендное жилье экономически целесообразно, когда есть длинные дешевые деньги», — сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос о планах по созданию в России платформы для учета арендного жилья.

Как уточнил вице-премьер, правительство не оставляет этих планов и обсуждает использование наемного жилья в новой программе расселения аварийного фонда. По словам Хуснуллина, доля арендного жилья в России составляет порядка 9%. Это один из самых низких показателей в мире. «Зато у нас самый высокий в мире показатель частного жилья», — отметил вице-премьер.

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