ЦБ: просроченная задолженность по новым микрозаймам перестала расти

Портфель микрозаймов в III квартале 2021 года вырос на 6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 35% в годовом выражении — до 305 млрд рублей, в том числе портфель займов, выданных физическим лицам, составил 241 млрд рублей, увеличившись на 8% и 40% соответственно, сообщает Банк России. Просроченная задолженность по займам за этот период не увеличилась — это указывает на то, что компании прекратили ослаблять свои требования к заемщикам, говорится в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» за III квартал 2021 года.

«Расширение потребительского спроса на фоне повышенных инфляционных ожиданий способствовало сохранению высоких темпов роста в потребительском кредитовании и микрофинансировании, — поясняет регулятор. — Годовые темпы роста потребительского микрофинансирования приблизились к уровням 2019 года после провала в 2020 году на фоне пандемии и ограничительных мер».

Для сравнения Центробанк сообщает, что портфель потребительских ссуд у банков за отчетный период увеличился на 6% в квартальном и на 19% в годовом выражении (до 11,3 трлн рублей).

Выдачи у МФО, занимающихся предпринимательским финансированием, в III квартале 2021 года незначительно снизились по сравнению с предыдущим кварталом.

«Доля долгосрочных займов, которые выдаются на срок более 30 дней либо на сумму свыше 30 тыс. рублей (сегмент IL, installments. — Прим. Банки.ру), достигла рекордного уровня — 55%. Планируемое законодательное снижение предельной стоимости кредита с 1% до 0,8% в день и сокращение максимального размера выплат будут стимулировать микрофинансовые организации переходить из наиболее рискового краткосрочного кредитования в долгосрочное», — отмечается в резюме обзора.

Еще одна наблюдаемая тенденция — продолжающийся рост доли онлайн-займов. Многие компании, выдающие деньги дистанционно, работают в сегменте займов «до зарплаты». Однако за девять месяцев 2021 года заметно увеличилось число организаций, предоставляющих онлайн-займы и в более долгосрочных сегментах. Рост доли онлайн-займов сопровождался увеличением концентрации на крупнейших МФО, выдающих такие займы. При этом высокотехнологичные МФО, выдающие большую часть займов онлайн, в среднем оказались более прибыльными, в том числе за счет высокой доли доходов от непрофильных направлений деятельности.

Медианный уровень задолженности, просроченной более чем на 90 дней, у МФО, выдающих онлайн-займы, остается значительно выше, чем у МФО, работающих офлайн.

В целом по рынку «на фоне роста портфеля микрозаймов доля просроченной задолженности NPL 90+ по основному долгу за квартал незначительно увеличилась и составила 35,6% (кварталом ранее — 35%, годом ранее — 37,6%). Доля просроченной задолженности по займам, выданным в отчетном квартале (NPL 1—90), перестала расти, но оставалась на высоком уровне относительно прошлого года. Это указывает на то, что компании перестали ослаблять свои требования к заемщикам. Вся просроченная задолженность резервируется в соответствии с требованиями Банка России», говорится в обзоре.

МФО, которые выдают большую часть займов онлайн, в среднем оказываются более прибыльными. «Компании, выдающие преимущественно онлайн-займы, за последний год в среднем улучшили финансовый результат, в том числе за счет продажи дополнительных продуктов и услуг», — указывают в ЦБ.

В целом финансовый результат отрасли существенно улучшился, констатирует регулятор. Чистая прибыль МФО (без учета государственных) по итогам девяти месяцев 2021 года выросла на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 20,5 млрд рублей. Основной вклад в рост чистой прибыли внесли крупные и средние участники, при этом доля убыточных организаций за год сократилась с 28% до 22%.

Среднерыночные значения полной стоимости займа в сегментах IL на смежных с PDL (payday loans, займы «до зарплаты» на срок не более 30 дней в сумме не более 30 тыс. рублей) сроках находятся в пределах 320%, что, как полагают в ЦБ, может отражать переток компаний и заемщиков из PDL в IL. В случае законодательного ограничения ПСК на уровне 292% около трети МФО будут вынуждены перестроить бизнес-модели, считает регулятор. Среднерыночное значение полной стоимости потребительских займов PDL (353%) держится близко к законодательно установленному потолку.



Из материалов Центробанка в том числе следует, что количества МФО в реестре по итогам отчетного квартала составило 1 284 (минус 1% в квартальном и минус 17% в годовом выражении).