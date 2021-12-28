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Набиуллина: пик роста цен на недвижимость в России пройден

28.12.2021 12:21
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ТАСС

Пик роста цен на недвижимость в РФ позади. Об этом, как передает ТАСС, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия-24».

«У нас произошел серьезный рост цен на недвижимость, и мы где-то сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, они не будут расти такими темпами», — отметила она.

Ранее глава регулятора дала прогноз, что рост цен на жилье серьезно замедлится.

Набиуллина признала, что ставки по ипотеке могут немного вырасти. Но она считает, что «не надо поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению, надо смотреть внимательно на ситуацию».

«Бежать спешить брать сейчас ипотечный кредит не стоит, нужно смотреть, какие условия у каждой семьи», — сказала она.

Новостройки могут подорожать в следующем году не менее чем на 8—10%. Такой прогноз представлен в аналитическом обзоре рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

 24.12.2021 21:52

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