«Эксперт РА» подтвердило Промсельхозбанку рейтинг «ruВ»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Промсельхозбанка на уровне «ruB». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

Как поясняют аналитики, «рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций и корпоративного управления, уязвимой позицией по капиталу, убыточной деятельностью, невысоким качеством активов, приемлемым уровнем качества внебалансовых обязательств, а также адекватной ликвидной позицией».

«Эксперт РА» напоминает, что Промсельхозбанк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, выдаче гарантий и валютно-обменных операциях; деятельность сосредоточена в первую очередь на территории Московского региона.

Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительные конкурентные позиции кредитной организации на банковском рынке РФ и узкую клиентскую базу в сегменте кредитования (17 заемщиков-юрлиц и 14 заемщиков-физлиц на 1 октября 2021 года), что обуславливает умеренно высокую концентрацию активных операций на объектах крупного кредитного риска, указывают эксперты.

Уровень достаточности капитала банка оценивается как приемлемый (Н1.0 на 1 декабря 2021 года — 23,6%, значение Н1.2 равно 22,2%); буфер абсорбции убытков по абсолютному размеру капитала составляет 12,7% базы активов и внебалансовых обязательств под риском. В то же время с учетом риск-профиля бизнеса банка отмечается невысокий запас абсолютного размера капитала над регулятивным минимумом в 300 млн рублей для банков с базовой лицензией (на 1 декабря этого года величина собственных средств банка составила 384 млн). Существенное давление на капитал оказывает убыточность деятельности, что обусловлено значительными расходами на создание резервов по проблемным активам. Также агентство отмечает низкую операционную эффективность деятельности банка и, как и прежде, консервативно оценивает значительный объем вложений в имущество.

Агентство указывает, что ссудный портфель банка по юрлицам и индивидуальным предпринимателям увеличился на 31% за год с 1 декабря 2020-го, при этом, несмотря на активную практику цессий проблемных кредитов, характеризуется невысоким кредитным качеством (на начало декабря-2021 доля ссуд III—V категорий составила 25%, доля просроченной задолженности — 6%). Агентство оценивает отраслевую диверсификацию кредитов, выданных юрлицам и ИП, как низкую.

Портфель банковских гарантий, хотя и остается важным сегментом бизнеса банка, за период с 1 декабря 2020 года по 1 декабря 2021 года сократился на 70%, при этом в «Эксперт РА» предупреждают, что наличие крупных гарантий в портфеле способствует сохранению повышенной концентрация крупных кредитных рисков, реализация которых может оказать существенное давление на капитал.



«Слабая оценка системы корпоративного управления обусловлена невысоким запасом капитала над регулятивным минимумом на фоне сохранения низкого потенциала банка к генерации прибыли. Корпоративное управление в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка при наличии отдельных недостатков, связанных с операционным риском при выдаче гарантий, и концентрации управленческих решений, по мнению агентства, на собственниках банка. Действующая стратегия банка характеризуется приемлемым уровнем регламентации и детализации в сравнении с банками сопоставимых размеров, при этом корректировок по итогам работы в 2020 году в стратегию не вносилось (при наличии фактов невыполнения планов по отдельным показателям). Сохраняются риски, связанные с повышенным наличным денежным оборотом, что, по мнению агентства, требует от банка определенных мер по контролю данных операций», — говорится в релизе.