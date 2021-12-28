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Набиуллина назвала заморозку цен на некоторые товары работающей, но краткосрочной мерой

28.12.2021 13:40
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ТАСС

Замораживание цен на некоторые группы товаров может работать только как краткосрочная мера, а в долгосрочной перспективе подобные решения дают скорее негативный эффект. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

«Если говорить про административное регулирование цен, замораживание цен на каком-то уровне — это может работать только как краткосрочные меры, потому что нам нужен рост предложения. Инфляция — это всегда в некотором смысле дисбаланс спроса и предложения. Нам нужно, чтобы быстрее росло предложение», — сказала Набиуллина.

Она пояснила, что при регулировании цен у производителей товаров, в частности, меньше стимулов для того, чтобы наращивать инвестиции. «Поэтому в долгосрочном плане это вместо снижения инфляции может привести, наоборот (если замораживание цен будет отменено), к росту цен. И долгосрочные последствия, на наш взгляд, носят более негативный характер», — отметила глава ЦБ.

При этом она подчеркнула, что в случае серьезного всплеска инфляции необходимо поддержать людей, находящихся в наиболее уязвимом положении, например семьи с детьми. «Я думаю, что по мере того, как правительство создаст социальное казначейство (они создают социальное казначейство, которое позволяет понимать, какие люди в каком социальном положении находятся, с какими доходами), это позволит и более эффективно выстраивать все меры социальной поддержки», — добавила Набиуллина.

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