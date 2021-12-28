Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает отменить новогодние праздники и позволить россиянам присоединять эти дни к своим отпускам.

«ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15, и пусть они сами выберут, когда их взять. Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит — имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнет. Тем более в это время многие едут на дачу готовить огород. Другой человек в декабре возьмет неделю, чтобы в отпуск поехать», — заявил Жириновский РИА Новости, добавив, что некоторым нужно предложить добавлять себе по одному-два выходных каждую вторую неделю.

«Десять дней новогоднего «локдауна» провоцируют людей на пьянство, растет число бытовых преступлений, драк и тому подобное. Огромные потери в экономике, которая фактически стоит в этот период», — пояснил парламентарий.

При этом заняться полезными делами сложно, отметил Жириновский.

«Большинство учреждений закрыты, цены на поездки кратно дороже, чем в другое время. Не все могут себе позволить. Так чего хорошего тогда в этих каникулах? Многим ничего не остается, как сидеть дома и пить», — рассуждает он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил РИА Новости, что идея отменить новогодние праздники и присоединить эти дни к отпускам правильная, но вряд ли она будет реализована.

«Идея Жириновского правильная, но она высказывается уже 18 лет и вряд ли будет реализована», — прокомментировал Делягин.



Он напомнил, что эта идея выдвигалась с самого начала — были различные предложения о том, чтобы добавить эти дни к майским праздникам или к отпускам, — но пока она так и осталась лишь предложением.