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Кабмин упростил порядок получения компенсаций на погашение ипотеки для многодетных семей

28.12.2021 16:22
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Многодетные семьи с 2022 года смогут подавать заявление на частичное погашение ипотеки за счет государства через единый портал госуслуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Раньше для получения такой господдержки гражданам приходилось обращаться с заявлением и комплектом документов в банк, где была оформлена ипотека. Затем кредитор направлял запрос в единый институт развития в жилищной сфере — «ДОМ.РФ», а тот в свою очередь направлял средства на погашение кредита. В среднем на это уходило около двух недель.

«Теперь все будет быстрее и проще. Граждане смогут в любое удобное для них время зайти в личный кабинет на портале госуслуг и направить электронное заявление, а также необходимые документы в электронном формате напрямую в «ДОМ.РФ». Деньги на погашение ипотеки поступят в банк в течение семи рабочих дней», — говорится в сообщении Кабмина.

Напомним, государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. При этом возраст старших детей не имеет значения.

Сумма выплаты составляет 450 тыс. рублей, которые можно использовать для погашения кредита на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства. Объем федерального финансирования программы в 2021 году составил 68 млрд рублей. По словам Мишустина, такая государственная помощь стала востребованной уже в первые месяцы после запуска программы. По состоянию на 1 декабря 2021 года ей смогли воспользоваться более 250 тыс. семей.

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