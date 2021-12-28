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Клиенты СберБанка могут оформить ипотеку онлайн на готовое жилье

28.12.2021 21:42
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

Впервые в России клиенты СберБанка, приобретающие квартиры на вторичном рынке по программе «Готовое жилье», могут провести сделку полностью в дистанционном формате на всей территории РФ, сообщает пресс-служба кредитной организации. Как поясняется, проводить онлайн-сделки позволяют современные и безопасные сервисы «Домклик»: «Электронная регистрация» и «Безопасные расчеты».

Все документы участники сделки подписывают усиленными квалифицированными электронными подписями, которые можно оформить в любом удобном офисе банка. В момент проведения сделки продавец и покупатель могут находиться в разных городах России.

Максимальная сумма кредита на объекты недвижимости составит:

  • для расположенных на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга — 10 млн рублей;
  • для других регионов — 5 млн рублей.

Подобрать объект недвижимости, найти специальные предложения и подать заявку на ипотеку можно онлайн на «Домклик».

«Онлайн ипотека» была запущена в начале 2021 года. Наблюдая за сервисом и получая обратную связь от наших клиентов, мы поняли, что его востребованность продолжает расти. Было принято решение распространить оформление ипотеки онлайн на всю территорию РФ. Теперь оформить ипотеку, выбрать жилье, подписать документы, зарегистрировать право собственности и провести расчеты можно дистанционно, без посещения банка, из любой точки РФ в удобное время», — отметил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» СберБанка Николай Васёв.

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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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