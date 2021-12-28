В Думу внесен законопроект об ограничении сроков необеспеченных кредитов

В Госдуму внесен законопроект, который ограничивает срок необеспеченных кредитов пятью годами, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.



«Срок действия потребительского кредита (займа) без обеспечения не может превышать пять лет, за исключением потребительских кредитов (займов), предоставляемых в рамках государственных программ, предусматривающих предоставление из федерального бюджета и (или) бюджета субъекта Российской Федерации субсидий кредиторам на возмещение недополученных доходов кредиторов по выданным потребительским кредитам (займам)», — говорится в тексте проекта закона.

Документ подготовили заместитель председателя Совфеда Николай Журавлев, координирующий работу профильного комитета, а также председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам Журавлева, законопроект предусматривает, что кредитор обязан рассчитать полную стоимость кредита (ПСК), исходя из минимальной и максимальной сумм платежей, возможных к уплате заемщиком, в случае если есть несколько процентных ставок, применение которых зависит от решения или поведения заемщика, передает РИА Новости.

«При этом на момент заключения или изменения этого договора среднее арифметическое этих значений ПСК не должно превышать установленное законом ограничение», — уточнил Журавлев.

Также документ устанавливает дополнительное информирование заемщика об условиях изменения процентной ставки для каждого варианта поведения. Помимо этого, предусмотрен вариант, при котором, если банк предлагает заемщику дополнительные услуги при заключении кредитного договора, ему также должны предложить альтернативный вариант кредита без приобретения таких услуг.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что положения законопроекта будут способствовать «повышению уровня защиты прав граждан при потребительском кредитовании и повышению информированности граждан о реальных расходах на кредитный продукт».

Законопроект предлагает отсрочить вступление в силу его положений на 180 дней после дня официального опубликования для того, чтобы участники финансового рынка могли привести свою деятельность в соответствие с новыми нормами.