Обзор рынков от Банки.ру: ​​рынок акций продолжил рост, рубль — не смог

Во вторник российский фондовый рынок смог продолжить позитивную динамику, чему способствовал внешний фон. Поддержку нашим акциям оказывала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 78,5 доллара за баррель. Также росту способствовала ситуация на западных площадках. Так, к вечеру ведущие европейские индексы прибавляли до 0,7%, а в США после первых 30 минут торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,4% и 0,2% соответственно. На таком фоне к 18:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 1%, достигнув района 3 777 пунктов.

Лидерами торгов выступили акции «Системы» и «АЛРОСы», рост которых составил 5,3% и 3,1% соответственно. Хуже рынка торговались бумаги ФСК ЕЭС и «префы» «Транснефти», потерявшие более 1%. Отметим, что, в отличие от рубля, российский фондовый рынок достаточно активно реагирует на позитивные изменения внешней конъюнктуры, что позволяет ему продолжить восстановление. При этом индекс Мосбиржи смог преодолеть максимумы предыдущих двух недель, что говорит в пользу продолжения коррекционного роста с возможной целью в районе 3 850 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,6%, поднявшись в район 73,9 рубля, евро подтянулся на 0,3%, торгуясь в районе 83,4 рубля. Стоит отметить, что национальная валюта второй день игнорирует улучшение ситуации на рынке энергоносителей. И если днем ранее она продемонстрировала небольшой рост, то сегодня перешла к снижению, несмотря на закрепление цен на нефть на относительно высоких уровнях. Текущий подъем пары доллар/рубль говорит в пользу возможности выхода американской валюты в диапазон 74—75 рублей. Однако пока, на наш взгляд, нет существенных фундаментальных поводов для такой динамики, а рубль смотрится недооцененным относительно текущих цен на нефть.