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Центробанк: количество клиентов МФО растет быстрее числа банковских заемщиков

28.12.2021 18:56
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Российские банки успешно преодолели последствия пандемии с точки зрения качества кредитов, при этом долговая нагрузка заемщиков растет, а количество клиентов микрофинансовых организаций увеличивается быстрее числа банковских заемщиков. К таким выводам пришел Банк России, проанализировав тенденции в сегменте розничного кредитования на основе данных трех крупнейших бюро кредитных историй.

Так, ранние индикаторы риска (доля ссуд с просрочкой свыше 90 дней на шестой месяц после выдачи кредита) в первом полугодии 2021 года показывали высокое кредитное качество новых винтажей, что было вызвано положительным эффектом от улучшения макроэкономических условий и восстановительным ростом доходов домохозяйств. Дополнительным фактором выступили регуляторные послабления Банка России в отношении ссуд, реструктурированных вследствие пандемии.

При этом в ЦБ констатируют, что долговая нагрузка заемщиков росла быстрыми темпами во всех сегментах кредитования как за счет роста среднего размера задолженности, приходящейся на одного заемщика, так и за счет среднего числа кредитов у одного заемщика. У получателей потребительских кредитов размер долга с учетом прочих кредитов увеличился за полгода на 10,2%, при этом количество заемщиков выросло лишь на 1,6%.

Общее количество заемщиков достигло 43 млн человек, при этом численность исключительно банковских клиентов растет медленно и на 1 июля 2021 года составила 36,3 млн человек, что соответствует значениям на начало пандемии.

Количество заемщиков микрофинансовых организаций растет быстрее, чем в банках: с начала пандемии оно увеличилось на 1 млн человек до 6,7 млн (в том числе заемщиков МФО, имеющих банковский кредит).

Величина задолженности домохозяйств, имеющих долг только перед МФО, растет опережающими темпами по сравнению с задолженностью семей, имеющих долг только перед банками (около 37% и 20% соответственно за год на 1 июля 2021-го).

Отдельно анализируется ситуация в ипотечном сегменте. Там уровень задолженности новых заемщиков динамично растет и в II квартале 2021 года достиг 2,42 млн рублей на каждого созаемщика. Среднее количество действующих кредитов у всех ипотечных заемщиков достигло 1,64 единицы, а совокупная задолженность составила 1,45 млн рублей на каждого созаемщика. Кредитное качество новых винтажей остается высоким.

В числе прочего отмечается, что по поколениям выдач 2021 года доля заемщиков, которые ранее уже брали ипотеку, превысила 30%. На основе еще ряда показателей Центробанк приходит к выводу, что часть кредитов по повторной ипотеке может отражать приобретение жилья в целях инвестиций.

Заемщики, получившие необеспеченный потребительский кредит в I—II кварталах 2021 года, уже имели в среднем по 1,5 действующего кредита на момент обращения в банк. В целом долговая нагрузка заемщиков динамично растет и по винтажу II квартала 2021 года достигла 740 тыс. рублей, что на 24% выше значений II квартала 2020 года. «Необеспеченные потребительские кредиты, предоставленные в 2020—2021 годах, демонстрируют высокий уровень кредитного качества. Опережающий индикатор риска — NPL 90+ на шестой месяц после выдачи кредита — снизился до 0,12%, что является минимальным значением за все время наблюдения. Во многом данная динамика обусловлена положительным макроэкономическим фоном, обеспечившим снижение риска и по старым винтажам 2018—2019 годов, а также предоставленными заемщикам кредитными каникулами в первый год пандемии и другими послаблениями», — пишет ЦБ.

Особый блок исследования посвящен качеству кредитных портфелей МФО.

«Рост доли заемщиков с двумя и более займами (с 28% до 32% за год) и увеличение количества займов, обслуживаемых повторными заемщиками (с 16% до 22% за год), может указывать как на увеличение спроса на займы, так и, возможно, на увеличение уровня закредитованности данной группы заемщиков. Несмотря на небольшое снижение накопленной просроченной задолженности (с 55% до 52%), в новом поколении выдач (I квартал 2021 года) отмечается ухудшение качества обслуживания задолженности относительно поколений, выданных во II—IV кварталах 2020 года, что может быть вызвано ослаблением скоринговых процедур МФО. Увеличившаяся с начала пандемии доля пролонгированных договоров потребительского займа (с 5% до 8%) не оказала положительного влияния на качество обслуживания долга заемщиками МФО», — говорится в обзоре.

В случае ухудшения макроэкономического фона повышенная долговая нагрузка граждан может привести к реализации рисков для банков и более сильному замедлению экономики, предупреждает регулятор и напоминает, что для ограничения этой уязвимости он дважды повышал надбавки к коэффициентам риска в 2021 году и планирует использовать макропруденциальные лимиты в 2022-м.

Банк России определил возможные значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам (займам). Они прописаны в тематическом материале регулятора, опубликованном в пятницу, 24 декабря.

 25.12.2021 10:33

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