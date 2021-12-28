Бьюти-подготовка к Новому году в среднем обойдется россиянам в 5 300 рублей

Услуги бьюти-мастеров для подготовки к Новому году в среднем обойдутся россиянам в 5 300 рублей. Об этом сообщается в результатах исследования сервиса «СберУслуги» за декабрь средних медианных цен на работу мастеров в сфере красоты по стране.

По данным аналитиков сервиса, женская стрижка в среднем по России будет стоить 500 рублей, еще 1 500 рублей — вечерняя укладка. Столько же придется заплатить и за вечерний макияж. Классический маникюр с обычным покрытием обойдется россиянкам еще в 1 000 рублей. Коррекция и обычное окрашивание бровей будет стоить еще 800 рублей. В Москве общая сумма расходов в среднем составит 7 050, а в Санкт-Петербурге — 6 400 рублей.

В сервисе «СберУслуги» категория «красота и здоровье» входит в топ-пятерку категорий, популярных у самозанятых специалистов. При этом чаще всего свои услуги предлагают мастера маникюра, специалисты по бровям и парикмахеры.



По данным «ЮKassa» (сервис компании ЮMoney, входит в экосистему «Сбера»), с 20 по 26 декабря 2021 года количество оплаченных услуг самозанятых в сфере красоты выросло на 34%, а обороты платежей — на 2% относительно аналогичного периода прошлого года. Число самих покупателей стало больше на 27%. В преддверии Нового года также вырос спрос на различные косметические средства. Число покупок увеличилось на 116%, а обороты самозанятых, продающих косметику, выросли на 43%. При этом количество плательщиков стало больше на 117%.