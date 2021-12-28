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Росстат будет рассчитывать недельную и месячную инфляцию по одной формуле

28.12.2021 20:35
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ТАСС

Росстат с января 2022 года будет рассчитывать еженедельный индекс потребительских цен (ИПЦ) по формуле Ласпейреса, как и месячный ИПЦ. Это позволит приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому ИПЦ за месяц, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

«С января 2022 года вносятся изменения в расчет еженедельной оценки индекса потребительских цен (ИПЦ). Он будет проводиться по тому же алгоритму, что и месячный ИПЦ, — по формуле Ласпейреса. Индивидуальные индексы цен будут агрегироваться на верхний уровень с ежемесячной рекурсией (изменением в зависимости от динамики цен конкретного товара или услуги) весов — базисных потребительских расходов населения», — уточнили в ведомстве.

Ранее методология расчета оценки недельной инфляции учитывала изменения средних цен по РФ, агрегируемых с учетом постоянных удельных весов, на наблюдаемые товары.

Также с января изменится процедура учета потребительских цен для расчета еженедельной и ежемесячной оценки. «Еженедельная регистрация потребительских цен переносится с понедельника на пятницу. Это позволит учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник (36% от всех рынков, попадающих в мониторинг Росстата), а также ярмарок выходного дня, начинающих работу в пятницу», — уточнили в пресс-службе.

Ежемесячная регистрация потребительских цен, которая раньше начиналась в 20-х числах и заканчивалась 25-го числа отчетного месяца, теперь будет проводиться в последние пять дней месяца. «Цены на бензин и дизельное топливо будут регистрироваться еженедельно во всех наблюдаемых городах, а не только в региональных центрах, как было ранее», — добавили в Росстате.

Сроки раскрытия информации на сайте ведомства при этом не изменятся.

Кроме того, Росстат с 1 января 2022 года увеличит количество товаров и услуг для расчета месячной инфляции с 556 до 558 товарных позиций. При этом близкие по потребительским свойствам товары будут объединены в одну позицию, а перечень лекарственных средств увеличится.

«Внесены изменения в набор потребительских товаров и услуг <…> Число позиций для расчета ИПЦ за месяц увеличилось с 556 до 558, в том числе 129 продовольственных товаров, 292 непродовольственных товара и 137 услуг», — говорится в сообщении.

«Большая часть изменений касается перечня медикаментов, который актуализирован на основе анализа объемов реализации лекарственных препаратов и с учетом предложений Минздрава России. Вместо 53 будут наблюдаться 64 лекарственных средства. 32 из них относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам», — уточнили в Росстате.

Близкие по потребительским свойствам товары, имеющие схожие средние цены и динамику их изменения, будут объединены в единую позицию — например, жирный и нежирный творог теперь будут учитываться в одной позиции «творог». Помимо этого, в одну позицию объединят импортные товары и производимые в РФ аналоги зарубежных брендов, в частности, импортные пиво и сигареты. При этом сохранится разделение на автомобили отечественного производства и автомобили зарубежных производителей, куда включены и производимые в России на автозаводах автомобили иностранных брендов.

Также из нового перечня будут исключены такие позиции, как экскурсионная поездка на автобусе по городам Европы или обслуживание банковской карты в национальной валюте. Одновременно будут учитываться некоторые новые позиции, в том числе стоимость месячного абонемента в фитнес-центр и поездка на отдых в Египет.

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