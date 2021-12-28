Инвесторы попросили Путина исключить запрет на выплату дивидендов

Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) предложила исключить запрет на объявление и выплату дивидендов акционерными обществами, не уплатившими компенсационный платеж за загрязнение окружающей среды, который предусмотрен законопроектом, разработанным Минприроды. Об этом говорится в письме АПИ, направленном во вторник, 28 декабря, президенту России Владимиру Путину. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил представитель ассоциации.

Участники ассоциации считают, что такое ограничение «существенно подрывает основы корпоративного управления, устанавливает ответственность, которая может быть непропорциональна допущенному нарушению, ограничивает право бизнеса на судебную защиту и создает серьезные риски как для отечественных, так и для иностранных инвесторов».

В АПИ входят такие инвестфонды, как «ВТБ Капитал Управление Активами», East Capital Asset Management, АТОН, Equinox Fund Management, «Ренессанс Брокер», Prosperity Capital Management Ltd, Templeton Asset Management Ltd и пр., с общим объемом инвестиций в российскую экономику свыше 2,5 трлн рублей.

Минприроды разработало поправки в закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты, предусматривающие ужесточение ответственности промышленных предприятий. Согласно этому документу, если предприятие не разработает план ликвидационных мероприятий, то его владельцы понесут ответственность (компенсационный платеж в размере стоимости ликвидационных мероприятий). Его будет рассчитывать Росприроднадзор по утверждаемой правительством методике. А при его неуплате будет приостанавливаться выплата дивидендов. Механизм по ограничению выплат дивидендов изначально предложила ввести вице-премьер Виктория Абрамченко в качестве дополнительного стимулирования, чтобы собственники не выводили средства из таких предприятий.

21 декабря эти поправки одобрила Госдума в третьем чтении, а 24 декабря — Совет Федерации. Теперь они находятся на подписи у президента. Законопроект должен вступить в силу с 1 сентября 2022 года.

АПИ в своем письме обращает внимание на значимость права инвесторов на получение дивидендов и просит Путина отправить законопроект Минприроды на повторное рассмотрение в Госдуме, а также исключить положение, предусматривающее запрет на распределение прибыли.

Инвесторы указывают, что в соответствии с законом «Об акционерных обществах» при определении размера дивидендов и их выплате они в любом случае подлежат уменьшению на сумму компенсационного платежа. При этом если размер компенсационного платежа такой, что компании действительно сложно или невозможно его выплатить, то по действующим нормам она и так не сможет выплатить дивиденды. Если же размер компенсационного платежа сопоставим с другими текущими платежами и его оплата не представляет какого-либо финансового затруднения, то законопроект вводит непропорциональную ответственность. Например, при необходимости выплатить компенсацию за экологический вред в размере 100 тыс. рублей останавливается выплата дивидендов на суммы, которые могут составлять 1 млрд рублей, говорится в письме АПИ.

Лишение акционеров права на получение дивидендов, когда оплата компенсационного платежа не представляет какого-либо финансового затруднения для компании, может повлечь падение ее капитализации и отток инвестиций, отмечают инвесторы. Кроме этого, принятие законопроекта с таким условием может спровоцировать снижение конкурентоспособности российского фондового рынка по сравнению с иностранными, не предусматривающими ограничений на получение дивидендов в аналогичных ситуациях.