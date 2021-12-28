​Совкомбанк повысил ставки по вкладам в рублях

Совкомбанк повысил с 28 декабря процентную ставку для рублевых вкладов основной линейки и при пролонгации. Как сообщила пресс-служба кредитной организации, изменение составило 0,8—1 процентного пункта.

Так, на 0,8 п. п. выросли ставки по рублевым вкладам «Оптимальный», «Волшебная Зима с Халвой», «Удобный», «Постоянный доход», «Максимальный доход — зарплатный» и «Рекордный процент» при пролонгации на сроки от шести до девяти месяцев, а также по вкладам «Волшебная Зима с Халвой» и «Рекордный процент» при пролонгации на три года.

Кроме того, на 1 п. п. увеличены ставки по вкладам в рублях при размещении на сроки до шести месяцев и от девяти до 12 месяцев. Это относится к вкладам «Волшебная Зима с Халвой», «Удобный», «Постоянный доход», «Максимальный доход — зарплатный» и «Рекордный процент» при пролонгации.



Также по вкладу «Оптимальный» введен новый срок размещения — три года, ставка по вкладу на этом сроке составляет 9,7% годовых.



Максимальная ставка для вклада «Волшебная зима с Халвой» достигла 8,7% годовых при размещении средств на три года. «При выполнении регулярного оборота по карте «Халва», то есть совершая не менее пяти покупок в месяц на общую сумму от 10 тыс. рублей (от 5 тыс. по карте «Социальная Халва»), ставка в конце срока вклада повышается на 1 п. п. и составит 9,7% годовых», — уточнили в банке.