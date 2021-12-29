Для непривитых могут подорожать ипотечные и потребкредиты

В новом году для россиян, которые будут обращаться за новыми ипотечными или крупными потребительскими кредитами, отсутствие действительной справки о прохождении вакцинации от коронавируса может привести к заметному росту стоимости займа, пишут «Известия». В ЦБ объясняют, что кредитные организации зачастую сами предлагают опцию оформления займа с одновременной покупкой страховки, но при этом они обязаны предлагать и альтернативный вариант с аналогичными условиями по сумме и сроку возврата. В последнем случае у банка есть полное право поднять процентную ставку. Как пояснили в ЦБ, страхование жизни и здоровья заемщика, имущества, передаваемого им в обеспечение своих обязательств, снижает риски банков, поэтому обычно они предлагают кредиты со страхованием под более низкие ставки. Если взять кредит без страхования, то из-за часто более высокой ставки размер переплаты близок к сумме процентных платежей и стоимости страховки.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков объясняет существование такого механизма тем, что под любой кредит банк формирует резервы, и чем эти резервы больше, тем больше он вынужден делать ставку, чтобы расходы на выдачу такого займа покрывались. По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков Виктора Дубровина, страхование при потребкредитовании и ипотеке имеет ряд отличий, связанных с размером и сроком кредита. Подходы банков и страховщиков будут сильно отличаться при кредите в 50 тыс. рублей сроком на шесть месяцев и ипотеке, заключаемой на 20—30 лет на сумму в несколько миллионов рублей. Наличие в анкете информации о ряде тяжелых и критических заболеваний может стать основанием для повышения страхового тарифа или сокращения страхового покрытия. А при сокрытии или указании недостоверной информации банк может отказать в страховой выплате или расторжении договора страхования, пояснил эксперт.

Вполне вероятно, что дополнительный элемент андеррайтинга в виде справки о вакцинации вполне может быть введен банками, считает Войлуков. Дубровин отметил, что пандемия или наличие прививки от коронавирусной инфекции с точки зрения изменения подходов к оценке рисков или андеррайтингу не оказывают влияние на потребительское и ипотечное страхование. Коронавирус в большей степени воздействует на людей в возрасте и/или с хроническими заболеваниями, этот вопрос и так присутствует в андеррайтинге, а люди старшего возраста редко берут ипотеку или большие потребительские кредиты, пояснил эксперт.

Директор департамента страхования имущества физлиц компании «АльфаСтрахование» Денис Титов заявил, что в первую очередь одним из результатов пандемии станет то, что с высокой долей вероятности будут внесены изменения в условия страхования, а именно: снизится максимальный возраст кандидатов, принимаемых на страхование без предварительного андеррайтинга, увеличится размер тарифных коэффициентов для людей с хроническими заболеваниями. Если все страховщики в итоге закрепят подтверждение о вакцинации в списке обязательных документов при согласовании договора, клиентов, прошедших эту процедуру по старым правилам и уже обслуживающих длинные кредиты, нововведение не коснется.