Рубль немного слабеет, индекс Мосбиржи снижается на утренних торгах

Позиции рубля к доллару и евро слабеют на утренних торгах в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:19 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,8 рубля, что на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 8:18 стоил 83,41 рубля (плюс 7 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,7—73,82 рубля за доллар и 83,34—83,46 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.



Индекс Мосбиржи на 8:37 мск теряет 0,71% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составляет 3 750,77 пункта. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.