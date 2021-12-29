В России в 2021 году выросло число невыездных должников

Количество россиян, которым в 2021 году ограничивали выезд за рубеж из-за долгов, выросло как минимум на 10%. Такую оценку приводит ТАСС со ссылкой на статистические данные Федеральной службы судебных приставов.

В январе — ноябре этого года количество исполнительных производств, в рамках которых выносили постановления о временном ограничении на выезд из России, превысило 10,8 млн, а за весь 2020 год приставы вынесли свыше 9,8 млн таких постановлений; в 2019 году было более 7 млн.

Согласно статистике ФССП, почти каждый десятый невыездной оказался должником по алиментам. Всего за 11 месяцев этого года ограничение права выезда за рубеж заставило должников выплатить свыше 49,6 млрд рублей, почти 1,5 млрд — это долги по алиментам.



Приставы могут ограничить выезд за рубеж при неуплате долга от 30 тыс. рублей. Для неплательщиков алиментов такая мера может применяться при сумме долга свыше 10 тыс. рублей. Постановление действует в течение шести месяцев (если должник ранее не погасил долги), после чего выносится новое. На 1 ноября в списках невыездных числились 4,2 млн человек. Наиболее часто ограничение права на выезд за рубеж применяется в отношении должников по алиментам, кредитным платежам и платежам за жилищно-коммунальные услуги.