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Роскомнадзор решил дать зарубежным IT-компаниям время на «приземление»

29.12.2021 09:05
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Известия

Роскомнадзор готов дать время на подготовку к исполнению требований закона о «приземлении» иностранным digital-компаниям, ведущим диалог с ведомством, пишут «Известия». Новые нормы, предусматривающие открытие в России «офисов, уполномоченных взаимодействовать с гражданами и органами власти», вступают в действие с 1 января, однако ни один зарубежный интернет-сервис до сих пор не зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

По состоянию на 27 декабря ни одна из компаний не зарегистрировалась в личном кабинете и не сделала соответствующую форму для обратной связи, рассказали в ведомстве. Представительств, удовлетворяющих требованиям закона, также не было открыто, добавил источник, знакомый с ситуацией.

Перечень компаний, которые должны открывать офисы РФ и взаимодействовать с пользователями и Роскомнадзором через Интернет, ведомство опубликовало в конце ноября. В него включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами. Это Google (среди ее сервисов — Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms, в прошлом Facebook (собственно социальная сеть, Instagram, WhatsApp), а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch.

Компаниям, которые находятся в диалоге с Роскомнадзором и ведут работу по «приземлению», федеральная служба готова дать время на завершение необходимых мероприятий, отметили там. Каковы сроки переходного периода и о каких организациях идет речь, в ведомстве не уточнили. Если IT-гиганты не успеют открыть представительства в установленный срок, это не значит, что Роскомнадзор сразу начнет применять какие-либо меры против них, заявлял заместитель руководителя службы Вадим Субботин. «Это означает, что с 1 января мы задумаемся об их принятии. Решающим фактором будет диалог с самой интернет-компанией», — отметил он.

За несоблюдение закона для IТ-компаний предусмотрены как экономические санкции, так и меры воздействия технического характера, сказали в Роскомнадзоре. К экономическим относятся запрет на рекламу, поисковую выдачу, сбор и трансграничную передачу персональных данных, ограничение платежей и переводов денежных средств. По словам представителя ведомства, для их применения Роскомнадзор уже наладил взаимодействие с Федеральной антимонопольной и Федеральной налоговой службами.

К техническим мерам относятся замедление трафика или полная блокировка ресурса. Впрочем, сейчас речь о применении жестких мер не идет, они могут быть реализованы только в крайнем случае, если другие методы не работают. В первую очередь предусмотрено наложение экономических ограничений, отметили в Роскомнадзоре.

Сроки аккредитации филиалов иностранных компаний в РФ составляют до 15 рабочих дней. То есть в целом легализовать работу представительства можно довольно быстро, направив обращение в ФНС, отметил управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. «Формально можно и успеть к 1 января, но, думаю, никто из крупных зарубежных компаний к этому не стремится, учитывая, что о вступлении в законную силу с 1 января новых требований им, скорее всего, было известно и ранее. Судя по всему, не исполнять некоторые требования местного законодательства — это принципиальная позиция части компаний, как показывают недавние штрафы в адрес Google и Facebook», — заметил юрист.

Москва не хочет прибегать к крайней мере воздействия на нарушителей российского законодательства — блокировке иностранных IT-сервисов, однако такие меры нельзя исключать в случае дальнейшего игнорирования требований законов РФ. Такую позицию президент России Владимир Путин обозначил в четверг на большой пресс-конференции, передает ТАСС.

 23.12.2021 19:22

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