29 декабря. О чем пишут газеты

📰 В первой половине 2022 года более перспективно будет вкладываться в ПИФы акций, а во второй — в фонды облигаций, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз портфельного управляющего «Сбер Управление активами» Ильи Купреева. По его словам, наиболее привлекательно в этом году выглядят фонды акций широкого рынка, сырьевого и финансового секторов, а также гособлигации. Из потенциально более доходных, но и рисковых направлений стоит отметить рынок электрокаров, биотехнологий и развитие космической индустрии, отметил Купреев.

📰 Росреестр пока не готов распространить на всю страну эксперимент по учету земли и недвижимости, пишет «Коммерсант», уточняя, что до конца 2023 года он продолжит действовать лишь в Иркутской области, Татарстане, Пермском и Краснодарском краях, но вместо отдельных муниципалитетов охватит всю территорию регионов. Таким образом ведомство рассчитывает отработать наиболее эффективные технологии и просчитать социально-экономический эффект от цифровизации данных и от запуска сервисов для населения и бизнеса. Отдельные решения будут параллельно апробироваться еще в 16 регионах РФ, а к 2030 году служба обещает представить цифровую карту России.

📰 Избыточный энтузиазм центробанков в области зеленого финансирования, как и политическое давление на них в рамках ESG-повестки, могут привести к финансовой катастрофе, пишет «Коммерсант» со ссылкой на предупреждение аналитиков Международного валютного фонда (МВФ). Активное привлечение центробанков к зеленому переходу может привести к чрезмерной волатильности на финансовых рынках и даже к возникновению зеленых финансовых «пузырей». Относительно безопасным в МВФ считают контроль регуляторами соответствия зеленых инструментов требованиям разрабатываемых участниками рынка таксономий.

📰 Бюджет в этом году выплатит нефтекомпаниям рекордные субсидии в рамках демпфера — механизма сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке при резких колебаниях цен на нефть, пишет «Коммерсант». По оценкам аналитиков, выплаты НПЗ составят 650 млрд рублей, что более чем вдвое превышает выплаты за 2019 год. Рост связан с подорожанием нефти, что привело к подорожанию топлива на внешних рынках. В этом году выплаты по демпферу на авиакеросин впервые получили авиакомпании — 6,8 млрд рублей. Общие же бюджетные субсидии НПЗ в 2021 году могут составить 1,25 трлн рублей.



📰 Оливье, селедка под шубой, баночка икры, мандарины и шампанское за год подорожали примерно на 20—25%, пишет «Российская газета». Так, приготовить новогодний салат оливье на семью из четырех человек обойдется сейчас в 377,3 рубля — на 20,7% дороже, чем год назад, подсчитали эксперты. В прошлом году при том же наборе продуктов стоимость салата составляла 312,37 рубля. Ключевыми причинами роста цен в этом году стали проблемы с урожаем, птичий грипп в птицеводстве, рост стоимости сырья для производства, отметили аналитики, добавив, что также повлияли удорожание логистики и рост остальных расходов в себестоимости производства.

📰 Дочерняя структура ВТБ выкупает у французского логистического оператора FM Logistic один из крупных складских комплексов в подмосковном Дмитрове на 110 тыс. кв. метров, пишет «Коммерсант». Но участники рынка сомневаются, что интерес инвесторов к паям будет долгим: на смену им могут вернуться банковские депозиты, доходность по которым начала расти в последнее время. По словам источников на рынке недвижимости, стороны планируют закрыть сделку в начале 2022 года, «ВТБ Капиталу», по их оценкам, актив может обойтись в 4,2—4,5 млрд рублей.