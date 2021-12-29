Основные фондовые торги в РФ стартовали в минусе

Российские фондовые индексы снижаются в начале основных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:06 мск индекс Мосбиржи потерял 0,63% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 753,61 пункта. Индекс РТС опустился на 0,55% — до отметки 1 602,87. К 10:18 снижение индексов замедлилось до 0,26% и 0,09% соответственно, значения составляют 3 767,82 и 1 610,22 пункта.

«Вчера российский рынок акций подрос на процент, — напоминает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. — Основной вклад в результат внесла «нефтянка», в основном «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ», где отыгрывалось подорожание нефти в совокупности с умеренным ослаблением рубля. Сегодня сектор вновь будет лучше рынка, но на сильный его прирост рассчитывать не стоит, наоборот, многие нефтяные бумаги могут слабо снизиться».

По словам эксперта, «в целом с утра поводов для роста не видно». «Америка вчера хоть и обновила в очередной раз исторический максимум, но торги завершила в районе предыдущего закрытия. Краткосрочный тренд по индексам США остается восходящим, но нужна небольшая пауза. Отыграна также новость о том, что переговоры между США и Россией намечены на 10 января. Сейчас любые новости относительно увеличения контактов между двумя странами положительно оцениваются рынком, вот только делать ставку на то, что на встрече удастся достигнуть значительного прогресса, мы бы не рекомендовали», — пишет эксперт.

«Внешний фон с утра нейтральный: американские фьючерсы торгуются практически без изменений, очень слабо подрастает нефть. Не думаем, что до конца года котировки «черного золота» смогут преодолеть отметку 80 долларов за баррель, до которой осталось подняться чуть более доллара. Против дальнейшего роста рынка играет и близость технического сопротивления по индексу Мосбиржи — отметка 3 800 пунктов», — отмечает Антонов.

Комментируя динамику на утренней сессии, он указывает, что «особую озабоченность внушает СберБанк, который вновь стал «хуже рынка», несмотря на то, что бумага — одна из самых фундаментально сильных. Это говорит о том, что иностранные инвесторы по-прежнему не верят в потенциал роста российского рынка акций. Если внешний фон будет ухудшаться, то «Сбер» является первым кандидатом на операцию «шорт» на сегодня».

Главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев также охарактеризовал ситуацию на мировых рынках по состоянию на утро среды как нейтральную.

«Мировые рынки проведут сегодняшний день в консолидации ввиду низкой торговой активности и отсутствия значимых новостей. <…> По мере приближения праздников объемы торгов на российском рынке будут снижаться, а индекс Мосбиржи будет консолидироваться в диапазоне 3 750—3 800 пунктов», — дал прогноз эксперт.

