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ФАС: новая тарифная методика для сетей связи сможет снизить цены для абонентов

29.12.2021 12:40
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ТАСС

Апробация Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России новой методики расчета тарифов на инфраструктуру для размещения сетей электросвязи не выявила случаев, при которых внедрение методики приводило бы к росту цен для операторов. Во всех случаях удешевления инфраструктуры связи антимонопольный регулятор ожидает снижения операторами цен для абонентов, сообщила в интервью ТАСС начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

«Мы проводим сейчас апробацию методики. <…> У нас ни разу не получилось повышение тарифов, ни одного раза. <…> Обычно добросовестные участники, когда получают возможность экономить, в силу конкурентной борьбы [снижают и тарифы для пользователей]. Рынки услуг связи у нас в стране в большинстве своем очень конкурентные. Поэтому да, мы ожидаем, что операторы связи, получив экономию в своей производственной деятельности, транслируют ее к абонентам», — сказала она.

Заева добавила, что регулятор планирует отслеживать, как снижение тарифов на инфраструктуру будет отражаться на ценах для абонентов.

Также глава управления ФАС подчеркнула, что ведомство внимательно относится к обращениям операторов, утверждающих, что применение методики может привести к повышению тарифов. Регулятор запросил у таких компаний расчеты, на которых базируются эти опасения. «Нам сказали [операторы связи], что расчеты представят, но прошел месяц — к сожалению, расчетов мы не получили, а наши расчеты в результате апробации этого не подтверждают», — резюмировала Заева.

По ее словам, в результате рассмотрения конкретных дел ФАС фиксировала кратное удешевление инфраструктуры связи для компаний. «Я могу просто констатировать результаты рассмотрения наших дел. Например, по «Орелоблэнерго» снижение было до восьми раз. На территории Кубани, Центрального федерального округа снижение тарифов было в два — три раза. То есть это зависит каждый раз от особенностей деятельности предприятия», — пояснила глава управления ФАС.

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