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В состав банка БРИКС войдет Египет

29.12.2021 13:18
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ТАСС

В состав созданного странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) Нового банка развития войдет Египет. О соответствующем решении финансового института сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

«Мы рады приветствовать Египет в семье НБР. Египет является одной из самых быстроразвивающихся стран мира, крупной экономикой на Африканском континенте и в регионе Ближнего Востока, а также ключевым игроком в финансовых институтах развития. Мы с нетерпением ожидаем поддержки его инвестиционных потребностей в инфраструктуре и устойчивом развитии», — заявил президент банка Маркус Троихо.

Совет управляющих НБР уполномочил банк провести официальные переговоры с потенциальными новыми странами-членами в конце 2020 года. В результате в сентябре 2021-го НБР одобрил расширение финансового учреждения за счет ОАЭ, Уругвая и Бангладеш, которые стали первыми новыми странами — членами банка.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного в июле 2014 года. Цель деятельности банка — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. За все время работы банка им было одобрено в общей сложности порядка 80 проектов в странах-членах с общим портфелем кредитов в 30 млрд долларов, касающихся поддержки таких направлений, как транспорт, водоснабжение, чистая энергетика, цифровая и социальная инфраструктура, а также городское строительство.

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