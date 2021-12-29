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Официальный курс доллара повысился на 16 копеек, евро — понизился на 2

29.12.2021 13:50
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России установил официальные курсы валют на 30 декабря.

Курс доллара вырос на 15,55 копейки, составив 73,6514 рубля (73,4959 рубля на 29 декабря). Курс евро снижен на 1,54 копейки, до 83,204 рубля (83,2194 рубля на 29 декабря).

На биржевых торгах наблюдается разнонаправленная для рубля динамика. На 13:23 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 73,76 рубля (плюс 4 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 83,21 рубля (минус 13 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,54—73,82 рубля за доллар и 83,06—83,46 рубля за евро.

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