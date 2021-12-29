ЦБ определил приоритеты развития финансовой грамотности в 2022 году

Банк России в сотрудничестве с Минобрнауки и Минпросвещения продолжит внедрение финансовой грамотности в учебные программы. В частности, планируется закрепить преподавание элементов финансовой грамотности в рамках существующих учебных дисциплин для 10—11-х классов, с 2022 года оно уже обязательно в 1—9-х классах. Такое решение приняла Межведомственная координационная комиссия (МВКК) на заседании 28 декабря 2021 года. На нем рассматривались планы на 2022 год, говорится в сообщении регулятора.

Как уточнили в ЦБ, приоритетами развития финансовой грамотности в 2022 году станут цифровизация образовательных продуктов для всех возрастов, расширение охвата и повышение вовлеченности целевых аудиторий, обеспечение безопасности потребителей финансовых услуг, в том числе их защита от мошеннических схем.



Министр финансов Антон Силуанов отметил, что Минфину и Банку России удалось наладить эффективную координацию широкого круга ведомств по финансовому просвещению. При МВКК созданы четыре комитета: бюджетный, по развитию образования, по информационной политике, по реализации стратегии повышения финансовой грамотности в регионах РФ. Все регионы разработали или актуализировали свои программы повышения финансовой грамотности, в 81 регионе созданы специальные координационные органы управления, а в 38 — также региональные центры финансовой грамотности.

«Финансовая и инвестиционная грамотность вошла в стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Так что наш горизонт — именно 2030 год, — подчеркнул Антон Силуанов. — Для всех нас это безусловное достижение — признание того, что финансовая грамотность — важнейшая составляющая экономического успеха страны».

Формирование плана развития финансовой грамотности на период до 2030 года станет одной из задач для всех участников МВКК. В плане будут предусмотрены меры, учитывающие быстрое развитие финансовых технологий.

В работе по финансовому просвещению особое внимание будет уделяться пенсионерам, людям с инвалидностью и детям-сиротам, отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Они наиболее уязвимы для мошенничества и недобросовестных практик, в том числе и из-за недостатка знаний и навыков противодействия социальной инженерии», — сказала она. Также, по ее словам, очень важно повышать инвестиционную грамотность начинающих инвесторов, чтобы их действия были осознанными. «Мы видим, что у многих из них противоречивые, а иногда и взаимоисключающие друг друга представления об инвестировании, — подчеркнула Эльвира Набиуллина. — Например, о высокой доходности и низком риске. При этом в Интернете люди сталкиваются с широким многообразием предложений различных обучающих курсов, и нередко их авторы под видом обучения втягивают слушателей в финансовые пирамиды. Поэтому нам нужно здесь действовать решительно, и вместе с Ассоциацией развития финансовой грамотности мы ведем работу по аккредитации качественных обучающих программ».

Банк России и Минфин намерены активно развивать сотрудничество с Пенсионным фондом РФ и Минтрудом, по части цифровой финансовой грамотности и киберграмотности — с Минцифры, для развития налоговой грамотности — с Федеральной налоговой службой.

МВКК создана в 2018 году для координации деятельности федеральных и региональных органов власти по реализации стратегии повышения финансовой грамотности на 2017—2023 годы. Ее сопредседателями являются Антон Силуанов и Эльвира Набиуллина.