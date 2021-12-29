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Ростуризм предложил новый закон о туризме

29.12.2021 17:17
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Прайм

Ростуризм подготовил проект обновленного закона о туризме, в котором, в частности, предлагает ввести невозвратный тариф для отелей по аналогии с авиакомпаниями. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Вводим невозвратный тариф для отелей. Гостиницы могут предлагать услуги по минимальным ценам по аналогии с авиаперевозчиками. Выиграет в итоге турист, плюс удобно бизнесу — привлекать дополнительных клиентов», — сказали журналистам в пресс-службе ведомстве.

Ростуризм в проекте обновленного закона о туризме предлагает ввести эскроу-счета как один из новых механизмов финансовых гарантий туристам.

Глава Ростуризма Зарина Догузова пояснила журналистам, что ведомство в законопроекте предлагает полностью пересмотреть систему финансовых гарантий туристам, создав взамен фонда персональной ответственности новый фонд коллективной ответственности туроператоров, в который они будут делать отчисления с каждого проданного тура.

Дополнительно Ростуризм предлагает включить в закон альтернативную фонду систему — эскроу-счета.

«Это специальный счет, на котором банк замораживает деньги туриста. Туроператор получает доступ к этим средствам только после того, как исполнил свои обязательства перед клиентом. При такой схеме в случае непредвиденных обстоятельств (невозможности туроператора выполнить свои обязательства) деньги возвращаются с эскроу-счета туристу. То есть турист либо гарантированно поедет отдыхать, потому что его услуга оплачена принимающей стороне, либо ему на руки вернется вся сумма», — пояснили в ведомстве.

«Для части туроператоров может быть интересным и выгодным решением, особенно для нишевых», — полагают в Ростуризме.

Проект нового закона о туризме также предполагает освобождение туроператоров, которые вносят средства в Фонд коллективной ответственности, от необходимости дополнительно страховать свои обязательства перед туристами в страховых компаниях.

«Туроператоры, которые будут делать взносы в фонд (коллективной ответственности. — Прим. ред.), освобождаются от необходимости страхования своих обязательств. Страховаться должны будут только новые туроператоры в первые два года работы», — сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

Проект предусматривает плату за страховку в течение первых двух лет работы с одновременным наполнением фонда.

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