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Новак назвал комфортную для России цену нефти

29.12.2021 18:01
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Комфортной для России в 2022 году будет цена нефти в диапазоне 65—80 долларов за баррель. Такой ответ дал в интервью РБК вице-премьер РФ Александр Новак на вопрос о ценовых ожиданиях по нефти на следующий год.

«Сейчас цена на нефть примерно 75 долларов за баррель. Для нас в следующем году будет комфортна цена 65—80 долларов за баррель», — сказал он.

«Я специально беру такой большой диапазон, потому что не исключается волатильность на рынке», — пояснил чиновник.

«В принципе у нас бюджет в 2021 году балансируется при 43,3 доллара за баррель. На 2022 год заложено 44,2 доллара, а прогноз социально-экономического развития предполагает более высокие цены», — добавил он.

В числе прочего заместитель председателя правительства отметил, что, несмотря на пандемию, сейчас потребление нефти растет, поскольку распространение новых штаммов коронавируса не так влияет на мобильность населения.

«Произошел серьезный отскок в мировой экономике после падения в прошлом году (в первую очередь из-за локдаунов). Сейчас мы наблюдаем, что даже распространение новых штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» не так влияет на сокращение мобильности населения. Правительства многих стран адаптировались и меньше их «закрывают». Конечно, на это влияет и вакцинация — в 195 странах уже сделаны миллиарды доз вакцин. В итоге, несмотря на продолжающуюся пандемию, потребление нефти все равно растет. Это говорит о том, что экономика продолжает восстанавливаться. В следующем году рост продолжится», — заявил Новак.

Он дал понять, что, по его мнению, распечатка Америкой и Китаем стратегических резервов нефти не сильно повлияет на рынок.

«Мы, безусловно, мониторим такую информацию, — подчеркнул вице-премьер. — О планах выпустить на рынок часть своих запасов объявили США, КНР, Южная Корея, Великобритания и Индия. Суммарно речь идет о 50—60 миллионах баррелей, из них США планируют выбросить на рынок 30 миллионов баррелей в январе — феврале 2022 года. Но в мире потребляется примерно 36 миллиардов баррелей в год. То есть появление дополнительных 50—60 миллионов баррелей на рынке — это не тот уровень, который может серьезным образом повлиять на баланс спроса и предложения».

Вице-премьер считает, что если даже и будут какие-то вбросы, их влияние на рынок будет краткосрочным.

Новак ожидает увеличения мирового спроса на нефть в ближайшее десятилетие. Он удивился просьбе дать прогноз по снижению спроса, заметив: «Вообще-то я ориентируюсь на прогноз увеличения спроса».

По словам замглавы Кабмина, в следующем году ожидается потребление во всем мире примерно 100 млн баррелей нефти в сутки, и оно может увеличиться до 110 млн баррелей к 2030 году. При этом Новак полагает, что, хотя физические объемы нефти вырастут, ее доля в энергобалансе уменьшится.

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