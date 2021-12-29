Обзор рынков от Банки.ру: нет фундаментальных причин для ослабления рубля

В среду российский фондовый рынок перешел в коррекцию на умеренно негативном внешнем фоне. Продажам в наших акциях способствовало некоторое снижение рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торговался в районе 78,5 доллара за баррель, а также отступление на европейских биржах, где основные индексы теряли в пределах 0,7%.

При этом ситуацию сглаживало ралли, продолжающееся в США, где за первые 30 минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,3% и 0,2% соответственно. На таком фоне к 18:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 1%, отступив в район 3 741 пункта. Аутсайдерами торгов выступили бумаги «Магнита» и TCS Group, потерявшие более 3%. Лучше рынка торговались «ПИК» и «Глобалтранс», прибавившие 3,3% и 2,2% соответственно. Отметим, что российский рынок растерял весь рост, продемонстрированный днем ранее. Однако вероятность продолжения восстановления остается достаточно высокой. Индекс Мосбиржи сформировал краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов декабря и проходящий в районе 3 710 пунктов. С опорой на него рынок может продолжить отыгрывать потери первой декады декабря, а ближайшей целью подъема может стать отметка 3 850 пунктов.

В валютной секции Московской биржи рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,4%, поднявшись до 74 рублей, евро вырос на 0,9%, торгуясь чуть выше 84 рублей. Отметим, что национальная валюта продолжает чувствовать себя слабо, несмотря на стабилизацию рынка энергоносителей чуть ниже 80 долларов по нефти марки Brent. Сказывается потеря рублем поддержки со стороны экспортеров, а также снижение активности инвесторов. При этом с фундаментальной точки зрения в текущий момент не наблюдается поводов для ослабления рубля. Более того, относительно текущих уровней в ценах на нефть у национальной валюты есть определенный потенциал для роста, который может реализоваться уже в начале следующего года, что приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже 73 рублей.