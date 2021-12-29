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ФАС заявила об участии в дискуссиях о создании специального регулирования для экосистем

29.12.2021 20:54
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ТАСС

Федеральная антимонопольная служба России принимает участие в дискуссиях о создании специального отраслевого регулирования для крупных экосистем, сообщила в интервью ТАСС начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

«Что касается специального отраслевого регулирования, о котором говорит, например, ЦБ, — это обсуждаемый вопрос, и мы участвуем в этих обсуждениях. Но мы бы призывали подходить очень комплексно к этим вопросам, учитывая как интересы национального рынка, так и понимание того, что мы не действуем изолированно», — сказала она.

Глава управления ФАС призвала помнить, что сегодня крупные российские компании конкурируют с транснациональными корпорациями, имеющими больше возможностей.

Кроме того, при принятии решений относительно специального регулирования для экосистем необходимо анализировать влияние такого регулирования на потребителей, инновационное развитие в РФ и конкуренцию на рынке, добавила она.

«Также нужно обязательно всегда думать о потребителях: те или иные действия направлены на развитие рынка или не на развитие? Как они влияют на конкуренцию? На инновации? На потребителей? И только анализ всех этих вопросов в совокупности может, наверное, позволить принять правильное решение о необходимости введения того или иного регулирования в текущий момент», — резюмировала Заева.

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