Росстат: годовая инфляция в декабре замедлилась до 8,39%

Потребительские цены в России выросли в декабре на 0,89% по сравнению с ноябрем 2021 года, а в годовом выражении (по сравнению с ноябрем 2020-го) — на 8,39%, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, годовая инфляция замедлилась по сравнению с ноябрем, когда она оценивалась в 8,4%.

«По предварительной оценке Росстата, инфляция в декабре в помесячном выражении замедлилась до 0,82% после 0,96% в ноябре, в годовом выражении — сохранилась практически на уровне предыдущего месяца (8,39% после 8,4%)», — пишет Минэкономразвития в материале «О текущей ценовой ситуации».

Напомним, значение годовой инфляции в 8,4% стало максимальным с января 2016 года.



По информации Росстата, продовольственные товары в декабре повысились в цене на 1,36% к ноябрю и на 10,62% к декабрю-2020. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,64% и 8,58% соответственно. Услуги подорожали по сравнению с ноябрем на 0,26%, а в годовом выражении — на 4,98%.



В МЭР обращают внимание на то, что за неделю с 21 по 27 декабря инфляция замедлилась до 0,26% (0,32% неделей ранее).

«Снизились темпы удорожания продовольственных товаров (0,29% после 0,54% неделей ранее), преимущественно за счет замедления роста цен на продукты питания, за исключением овощей и фруктов (0,17% после 0,41%). Непродовольственная инфляция также замедлилась до 0,14% (после 0,23% неделей ранее). В секторе туристических и регулируемых услуг темпы роста цен не изменились (0,11%, как и неделей ранее)», — сказано в обзоре.

Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре 2021-го по полному перечню товаров и услуг будут предоставлены 12 января 2022 года.

