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Реальные зарплаты россиян в октябре выросли на 0,6% в годовом выражении

29.12.2021 21:26
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Реальные заработные платы россиян (скорректированные на инфляцию) выросли в ноябре 2021 года на 0,6% в годовом выражении и снизились на 1,4% по сравнению с сентябрем. Такие данные представил Росстат в докладе о социально-экономическом положении России.

За январь — октябрь 2021 года реальные зарплаты выросли на 2,7% в годовом выражении.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2021 года составила 54 649 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,8% (в январе — октябре 2021 года — на 9,2%)», — отмечают в ведомстве.

За январь — октябрь номинальные зарплаты выросли на 9,2% в годовом выражении.

Средний размер назначенных пенсий составил 15 847 рублей по итогам ноября 2021 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,3%. По сравнению с октябрем текущего года показатель не изменился. Реальный размер назначенных пенсий (с учетом инфляции) снизился в ноябре 2021-го на 2,8% к ноябрю прошлого года и на 1% к октябрю 2021-го.

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