Безработица в России в ноябре сохранилась на уровне 4,3%

Безработица в РФ в ноябре 2021 года сохранилась на уровне 4,3% (без исключения сезонного фактора): 3,2 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда. Такие данные приводит Росстат.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2021 года составила 75,4 млн человек. Уровень занятости населения (доля занятого населения в общей численности населения соответствующего возраста) достиг 59,8%. Среди занятых доля женщин в ноябре составила 48,7%. Уровень занятости среди сельских жителей (53,9%) ниже уровня занятости городских жителей (61,7%).

Средняя продолжительность поиска работы безработными в ноябре 2021 года у женщин составила 6,5 месяца, у мужчин — 6,1 месяца.



Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в ноябре 2021 года составила 48,3%. Уровень безработицы женщин совпадает с уровнем безработицы мужчин (4,3%).

Из 3,2 млн безработных 1 млн составляют сельские жители, 2,2 млн — городские. Уровень безработицы среди сельских жителей (5,9%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (3,8%). Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2021 года составил 37 лет. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 20,3%, лица в возрасте 50 лет и старше — 20,4%, лица, не имеющие опыта трудовой деятельности, — 28,2%.

К концу ноября 2021 года в органах службы занятости населения, по данным Роструда, состояли на учете 1 млн не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,8 млн человек имели статус безработного, в том числе 0,5 млн человек получали пособие по безработице.