Рубль дешевеет, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

Рубль слабеет к доллару и евро на утренних торгах в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 74,13 рубля, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил почти 84 рубля (плюс 12 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,94—74,21 рубля за доллар и 83,91—84,1 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.



Индекс Мосбиржи на 8:31 мск прибавляет 0,31% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 752,55 пункта. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.