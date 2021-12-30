Обзор рынков от Банки.ру: продолжает наблюдаться снижение активности инвесторов

В последний торговый день 2021 года можно ожидать пониженной активности торгов и стабилизации рынка на текущих уровнях.

В среду мировые рынки не смогли продемонстрировать единой динамики на фоне низкой активности игроков. При этом инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением нового штамма коронавируса. Так, несмотря на достаточно низкие риски госпитализации при заражении «омикроном», есть опасения, что из-за его очень быстрого распространения отдельным странам и регионам все же придется вводить дополнительные карантинные ограничения для недопущения переполненности больниц, что, в свою очередь, окажет негативное влияние на их экономики.

На таком фоне развитые рынки смогли продемонстрировать умеренный рост, а индекс MSCI World подтянулся на 0,1%. Развивающиеся рынки, напротив, оказались под давлением, в результате чего индекс MSCI EM снизился на 0,8%. В США по итогам торгов индексы Dow Jones и S&P 500 прибавили 0,3% и 0,1% соответственно. Из секторов в Штатах можно отметить лидерство недвижимости и здравоохранения, индексы которых прибавили порядка 0,6%. В аутсайдерах неожиданно оказался энергетический сектор (минус 0,6%).

Отдельно отметим ситуацию в ценах на нефть. На фоне вчерашних данных по запасам от Минэнерго США, показавших их сокращение, и снижения опасений относительно влияния «омикрона» на спрос на нефтепродукты рынок энергоносителей продолжает отыгрывать ноябрьские потери, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent вплотную подошел к отметке 80 долларов за баррель, что позитивно для российских активов.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы теряют в пределах 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent консолидируется у уровней вчерашнего закрытия, торгуясь в районе 79 долларов за баррель. Из макроэкономических событий сегодня выделим публикацию данных по заявкам на пособие по безработице в США, которые выйдут в 16:30 мск.

В среду индекс Мосбиржи снизился на 1%, отступив в район 3 740 пунктов. Сегодня в начале основной сессии ожидаем умеренного преобладания покупок, что позволит российскому рынку закрепиться выше уровней предыдущего закрытия. Однако, несмотря на стабильную ситуацию в ценах на нефть, ему вряд ли удастся продемонстрировать уверенный рост. Большая часть инвесторов уже сформировали портфели на базе своих ожиданий относительно динамики рынка после Нового года, и маловероятным выглядит появление поводов для их пересмотра. В результате в последний торговый день 2021 года ожидаем пониженных объемов торгов и стабилизации рынка на текущих уровнях.



В валютной секции Московской биржи сегодня на утренней сессии рубль слабеет по отношению к основным мировым валютам: доллар и евро прибавляют 0,3% и 0,2% соответственно. Определенное давление на рубль оказывает динамика валют развивающихся стран, которые сегодня утром демонстрируют снижение. При этом в ходе торгов национальная валюта может попытаться отыграть утренние потери. В результате пара доллар/рубль к концу дня вернется в район 74 рублей.