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МВД будет выдавать удостоверение лицам без гражданства в виде карты с чипом с биометрией

30.12.2021 09:26
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ТАСС

МВД России будет выдавать временное удостоверение личности лицам без гражданства в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица человека и его отпечатки пальцев, следует из ведомственного приказа, с которым ознакомились в ТАСС.

«Утвердить порядок использования органами государственной власти временного удостоверения личности лица без гражданства в РФ в форме карты с электронным носителем информации для идентификации лица без гражданства с помощью биометрических персональных данных», — говорится в документе.

Согласно приказу, временное удостоверение личности лица без гражданства будет содержать электронное изображение лица человека, а также изображения папиллярных узоров двух пальцев рук, записанные на электронный носитель информации. Кроме того, в документе будут и другие персональные данные, записанные на электронный носитель, а также содержащиеся в цифровом идентификаторе (QR-коде).

«Временное удостоверение личности (материальный носитель) для идентификации лица без гражданства может использоваться в течение десяти лет с даты записи на электронный носитель информации биометрических персональных данных», — указано в документе.

Кроме того, согласно приказу МВД России, в виде карты с электронным носителем информации, содержащим биометрические персональные данные, будут выдавать и вид на жительство.

В России 24 августа 2021 года вступили в силу поправки к закону, которые дают возможность выдачи лицам, находящимся в РФ в силу различных причин с неурегулированным правовым статусом, временного удостоверения личности лица без гражданства. По словам начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой, в России за три месяца 400 лиц без гражданства получили временное удостоверение личности.

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