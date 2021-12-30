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Бизнес готов участвовать в эксперименте по внедрению института единого налогового счета

30.12.2021 09:50
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Ведомости

Ряд компаний, особенно крупных, выразили желание участвовать в эксперименте внедрения института единого налогового счета, чтобы отладить все процессы и настроить учетные системы; бизнес в целом воспринимает идею позитивно, раскрывать дополнительную информацию и учетные базы не нужно, пишут «Ведомости», ссылаясь на президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергея Катырина.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих внедрение института единого налогового счета; законопроект предлагает единые сроки уплаты налогов — 20-го и 25-го числа месяца, что упростит платежный календарь для бизнеса. Как отмечает старший менеджер департамента налогов и права «Делойт» в СНГ Татьяна Глазнева, сокращение сроков подготовки налоговой отчетности вряд ли порадует представителей бизнеса: за пять дней до уплаты налогов нужно будет направить в инспекцию уведомление о сумме исчисленного налога — по сути, это еще одна форма отчетности.

Группа депутатов внесла в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих внедрение института единого налогового счета. Документ, разработанный совместно с Министерством финансов и Федеральной налоговой службой РФ, размещен в базе нижней палаты российского парламента.

 24.12.2021 21:37

По словам главы экспертного центра по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» Кирилла Никитина, возможны конфликты по поводу списаний средств: например, ИП на УСН-доходы и на патенте могут уменьшить сумму налога на страховые взносы за себя и сотрудников; кроме того, ИП и ООО в Москве могут снизить налог на торговый сбор — у таких предприятий при списании средств с единого налогового счета может возникнуть переплата.

Крупному бизнесу придется авансировать бюджет на существенные суммы, компания с многомиллиардными ежемесячными платежами, пополняя налоговый счет, сразу же отвлекает из оборота огромные суммы: потребность потратить их может возникнуть экстренно в случае, например, аварии на производстве, пояснила партнер юридической практики и руководитель группы по урегулированию споров с государственными органами PwC Раиса Алексахина.

По словам Никитина, хотя механизм позволяет заплатить налоги заранее, бизнес вряд ли станет держать деньги на беспроцентных налоговых счетах, за исключением специфического инструмента минимизации рисков; в России распространена практика, когда бизнес специально переплачивает по конкретным налогам, если чувствует, что в результате проверки возможны доначисления, потом такую переплату можно зачесть в счет уплаты недоимки и не платить пени и штрафы, но с введением единого налогового платежа налог будет считаться уплаченным после получения уведомления, а не когда сумма поступит на единый налоговый счет.

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