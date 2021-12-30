Минэкономразвития оценило рост российского ВВП в ноябре в 5,2% в годовом выражении

Рост российского ВВП в ноябре продолжил ускоряться: в годовом выражении прирост в ноябре составил 5,2% после 4,8% в октябре и 4,3% в III квартале 2021 года. Такая оценка приводится в материале Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике».

В месячном выражении, то есть к октябрю, экономика выросла на 0,3% (октябрьский рост в месячном выражении составлял 0,7%; для темпов роста месяц к месяцу сезонность снята).

Рост по итогам января — ноября оценивается в 4,7% в годовом выражении.

«Наибольший вклад в ноябрьское ускорение внесли строительство, где рост сопровождается поддержкой ипотеки и продолжением активного инвестиционного тренда, а также сельское хозяйство, в котором сезон сбора урожая был смещен к концу года из-за погодных условий», — поясняют в МЭР.

Объем строительных работ в ноябре возобновил рост после сокращения в июле — октябре (плюс 2,1% после минус 2,3% месяц к месяцу в среднем в июле — октябре). В годовом выражении объем строительных работ в ноябре вырос на 6,9% (в октябре был нулевой годовой рост); к ноябрю 2019 года рост составил 7,5%.

В сельском хозяйстве ситуация в ноябре продолжила улучшаться, рост объема производства составил 12,9% в годовом выражении после 5,5% в октябре. Вместе с тем по итогам 11 месяцев выпуск в сельском хозяйстве остается ниже уровня прошлого года на 1,1% (к уровню двухлетней давности зафиксирован рост на 0,2%).

В целом за ноябрь зафиксировано замедление роста показателей потребительского спроса, в том числе связанное с нерабочей неделей в начале месяца. После роста в среднем на 0,6% месяц к месяцу в августе — октябре суммарный оборот розницы, общепита и платных услуг в ноябре продемонстрировал снижение на 0,1%. «Такая динамика подтверждается и оперативными данными «СберИндекса»: темп роста потребительских расходов в ноябре составил (в номинальном выражении) 12,5% год к году после 13,7% год к году в октябре и 15,4% год к году в сентябре (с 6 по 26 декабря — 14,1% год к году). Вместе с тем после замедления на первой неделе ноября динамика показателя быстро нормализовалась», — говорится в обзоре.

Поддержку внутреннему спросу (как потребительскому, так и инвестиционному) по-прежнему оказывает динамика кредитования, указывает МЭР. Кредит экономике в ноябре вырос на 15,2% год к году с исключением валютной переоценки (в октябре — на 15,1% год к году, в III квартале 2021-го — на 14,1%). Продолжается расширение кредитного портфеля как в сегменте корпоративного кредитования (11,8% год к году в ноябре против 11,7% в октябре и 10,1% в III квартале 2021 года), так и в сегменте кредитования физлиц (21,8% в годовом выражении в ноябре, 21,5% — в октябре, 21,8% — в III квартале).

Расходы бюджетной системы за январь — ноябрь остаются выше аналогичных месяцев предыдущих лет (прирост к 2020 году составил 9,4%, или 3,4 трлн рублей, к 2019-му — 26,7%, или 8,2 трлн). Одновременно в условиях восстановления экономики растут и доходы бюджетной системы (прирост к 2020 году — 28,5%, или 9,5 трлн рублей, к 2019 году — 22%, или 7,7 трлн), в том числе ненефтегазовые (прирост к 2020 году — 21,3%, или 6,1 трлн рублей, к 2019 году — 24,5%, или 6,8 трлн рублей). По итогам исполнения бюджетов за январь — ноябрь 2021 года профицит бюджетной системы составил 3,7 трлн рублей против дефицита в 2,4 трлн за аналогичный период 2020-го и более высокого профицита в 4,2 трлн в январе — ноябре 2019 года.



«Сохранение высокого уровня мировых цен на ключевые товары российского экспорта с начала года (как топливно-энергетические, так и прочие), наряду с умеренным отрицательным сальдо баланса услуг в условиях сохранения ограничений на международные поездки, привели к расширению положительного сальдо счета текущих операций (111,5 млрд долларов США в январе — ноябре 2021 года по сравнению с 32,2 млрд долларов США в аналогичном периоде 2020 года и 65,8 млрд долларов США в аналогичном периоде 2019 года)», — сообщает также Минэкономразвития.