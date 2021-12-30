Все новости

Минэкономразвития оценило рост российского ВВП в ноябре в 5,2% в годовом выражении

30.12.2021 09:54
2 845
Время прочтения: 3 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рост российского ВВП в ноябре продолжил ускоряться: в годовом выражении прирост в ноябре составил 5,2% после 4,8% в октябре и 4,3% в III квартале 2021 года. Такая оценка приводится в материале Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике».

В месячном выражении, то есть к октябрю, экономика выросла на 0,3% (октябрьский рост в месячном выражении составлял 0,7%; для темпов роста месяц к месяцу сезонность снята).

Рост по итогам января — ноября оценивается в 4,7% в годовом выражении.

«Наибольший вклад в ноябрьское ускорение внесли строительство, где рост сопровождается поддержкой ипотеки и продолжением активного инвестиционного тренда, а также сельское хозяйство, в котором сезон сбора урожая был смещен к концу года из-за погодных условий», — поясняют в МЭР.

Объем строительных работ в ноябре возобновил рост после сокращения в июле — октябре (плюс 2,1% после минус 2,3% месяц к месяцу в среднем в июле — октябре). В годовом выражении объем строительных работ в ноябре вырос на 6,9% (в октябре был нулевой годовой рост); к ноябрю 2019 года рост составил 7,5%.

В сельском хозяйстве ситуация в ноябре продолжила улучшаться, рост объема производства составил 12,9% в годовом выражении после 5,5% в октябре. Вместе с тем по итогам 11 месяцев выпуск в сельском хозяйстве остается ниже уровня прошлого года на 1,1% (к уровню двухлетней давности зафиксирован рост на 0,2%).

В целом за ноябрь зафиксировано замедление роста показателей потребительского спроса, в том числе связанное с нерабочей неделей в начале месяца. После роста в среднем на 0,6% месяц к месяцу в августе — октябре суммарный оборот розницы, общепита и платных услуг в ноябре продемонстрировал снижение на 0,1%. «Такая динамика подтверждается и оперативными данными «СберИндекса»: темп роста потребительских расходов в ноябре составил (в номинальном выражении) 12,5% год к году после 13,7% год к году в октябре и 15,4% год к году в сентябре (с 6 по 26 декабря — 14,1% год к году). Вместе с тем после замедления на первой неделе ноября динамика показателя быстро нормализовалась», — говорится в обзоре.

Поддержку внутреннему спросу (как потребительскому, так и инвестиционному) по-прежнему оказывает динамика кредитования, указывает МЭР. Кредит экономике в ноябре вырос на 15,2% год к году с исключением валютной переоценки (в октябре — на 15,1% год к году, в III квартале 2021-го — на 14,1%). Продолжается расширение кредитного портфеля как в сегменте корпоративного кредитования (11,8% год к году в ноябре против 11,7% в октябре и 10,1% в III квартале 2021 года), так и в сегменте кредитования физлиц (21,8% в годовом выражении в ноябре, 21,5% — в октябре, 21,8% — в III квартале).

Расходы бюджетной системы за январь — ноябрь остаются выше аналогичных месяцев предыдущих лет (прирост к 2020 году составил 9,4%, или 3,4 трлн рублей, к 2019-му — 26,7%, или 8,2 трлн). Одновременно в условиях восстановления экономики растут и доходы бюджетной системы (прирост к 2020 году — 28,5%, или 9,5 трлн рублей, к 2019 году — 22%, или 7,7 трлн), в том числе ненефтегазовые (прирост к 2020 году — 21,3%, или 6,1 трлн рублей, к 2019 году — 24,5%, или 6,8 трлн рублей). По итогам исполнения бюджетов за январь — ноябрь 2021 года профицит бюджетной системы составил 3,7 трлн рублей против дефицита в 2,4 трлн за аналогичный период 2020-го и более высокого профицита в 4,2 трлн в январе — ноябре 2019 года.

«Сохранение высокого уровня мировых цен на ключевые товары российского экспорта с начала года (как топливно-энергетические, так и прочие), наряду с умеренным отрицательным сальдо баланса услуг в условиях сохранения ограничений на международные поездки, привели к расширению положительного сальдо счета текущих операций (111,5 млрд долларов США в январе — ноябре 2021 года по сравнению с 32,2 млрд долларов США в аналогичном периоде 2020 года и 65,8 млрд долларов США в аналогичном периоде 2019 года)», — сообщает также Минэкономразвития.

Российская экономика близка к состоянию перегрева из-за ситуации на рынке труда и, скорее всего, показывает рост выше своих потенциальных возможностей. Как передает ТАСС, об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в интервью на канале в YouTube.

 30.12.2021 09:02

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Альфа-Банк повысил ставки по вкладам на короткие сроки
Зампред ЦБ РФ не исключила возможности распространения ПВФУ на крупные банки с универсальной лицензией
​ЦБ сообщил об интересе нескольких стратегических инвесторов к покупке банка «Открытие»
Медианная зарплата в России выросла на 17% в 2021 году