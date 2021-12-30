Силуанов: государство не допустит банкротства «Роснано»

Государство не допустит того, чтобы госкорпорация «Роснано» оказалась неплатежеспособной, при этом Минфин надеется, что соглашение компании с кредиторами будет достигнуто. Как передает ТАСС, об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Если будут достигнуты соглашения — я уверен, что такие соглашения будут достигнуты, — то по согласию двух сторон может быть достигнуто соглашение о различных элементах реструктуризации либо каких-то иных условиях кредитования», — указал он.

«Еще раз хочу сказать, что государство не допустит того, чтобы государственная корпорация оказывалась неплатежеспособной. Конечно, бюджет всегда будет страховать деятельность таких корпораций», — подчеркнул Силуанов.