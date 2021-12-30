Силуанов: государство не допустит банкротства «Роснано»

Государство не допустит того, чтобы госкорпорация «Роснано» оказалась неплатежеспособной, при этом Минфин надеется, что соглашение компании с кредиторами будет достигнуто. Как передает ТАСС, об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».
«Если будут достигнуты соглашения — я уверен, что такие соглашения будут достигнуты, — то по согласию двух сторон может быть достигнуто соглашение о различных элементах реструктуризации либо каких-то иных условиях кредитования», — указал он.
«Еще раз хочу сказать, что государство не допустит того, чтобы государственная корпорация оказывалась неплатежеспособной. Конечно, бюджет всегда будет страховать деятельность таких корпораций», — подчеркнул Силуанов.
Проблема с долгами «Роснано» непростая, но компания является в целом жизнеспособной и должна сама спокойно разбираться с банками по долгам, для этого у руководства есть карт-бланш. При этом госгарантии по займам «Роснано» должны исполняться. Об этом, как передает ТАСС, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.23.12.2021 18:54