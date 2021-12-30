Все новости

Силуанов: государство не допустит банкротства «Роснано»

30.12.2021 11:58
6 050
9 Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС

Государство не допустит того, чтобы госкорпорация «Роснано» оказалась неплатежеспособной, при этом Минфин надеется, что соглашение компании с кредиторами будет достигнуто. Как передает ТАСС, об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Если будут достигнуты соглашения — я уверен, что такие соглашения будут достигнуты, — то по согласию двух сторон может быть достигнуто соглашение о различных элементах реструктуризации либо каких-то иных условиях кредитования», — указал он.

«Еще раз хочу сказать, что государство не допустит того, чтобы государственная корпорация оказывалась неплатежеспособной. Конечно, бюджет всегда будет страховать деятельность таких корпораций», — подчеркнул Силуанов.

Проблема с долгами «Роснано» непростая, но компания является в целом жизнеспособной и должна сама спокойно разбираться с банками по долгам, для этого у руководства есть карт-бланш. При этом госгарантии по займам «Роснано» должны исполняться. Об этом, как передает ТАСС, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

 23.12.2021 18:54

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Альфа-Банк повысил ставки по вкладам на короткие сроки
Зампред ЦБ РФ не исключила возможности распространения ПВФУ на крупные банки с универсальной лицензией
​ЦБ сообщил об интересе нескольких стратегических инвесторов к покупке банка «Открытие»
Медианная зарплата в России выросла на 17% в 2021 году