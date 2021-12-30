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Два выпуска субординированных облигаций в валюте включены в дополнительный капитал Газпромбанка

30.12.2021 12:09
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Два выпуска субординированных облигаций Газпромбанка в иностранной валюте включены в состав источников дополнительного капитала кредитной организации. Об этом в четверг сообщили в ГПБ.

«Газпромбанк 29 декабря включил выпуски субординированных облигаций в объеме 260,25 млн долларов США и 59,4 млн евро в состав источников дополнительного капитала с учетом полученного одобрения Банка России», — говорится в релизе.

Газпромбанк напоминает, что разместил эти выпуски 26 ноября 2021 года. Срок обращения облигаций составляет 10,5 года с правом досрочного погашения по усмотрению банка через 5,5 года. Ставка купона на первые 5,5 года обращения установлена на уровне 4,5% по выпуску, номинированному в долларах, и на уровне 3,25% по выпуску в евро. Основную часть облигаций приобрели физические лица — квалифицированные инвесторы, являющиеся клиентами ГПБ сегмента private banking. Маркетмейкером субординированных выпусков облигаций Газпромбанка является АО «СберБанк КИБ».

«Субординированные облигации способствуют формированию запаса капитала, необходимого для реализации стратегии развития банка. Мы были рады предложить инвесторам ликвидный инструмент с разумным уровнем риска, обеспечивающий привлекательную доходность в иностранной валюте, что, в свою очередь отразилось на высоком уровне спроса на данные выпуски», — прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка Игорь Русанов.

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