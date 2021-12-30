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Роскомнадзор получил 42,5 тыс. обращений по теме персональных данных в 2021 году

30.12.2021 12:23
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ТАСС

Роскомнадзор в 2021 году получил более 42 тыс. обращений, связанных с персональными данными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В 2021 году в РКН поступили 42 464 жалобы и обращения по теме персональных данных. Чаще всего обращения были связаны с необходимостью разъяснений законодательства и жалобами на незаконные действия операторов персональных данных», — отметили в пресс-службе.

Чаще всего граждане жаловались на передачу персональных данных кредитными организациями без согласия субъекта персональных данных, на обработку персональных данных коллекторскими агентствами при отсутствии правовых оснований, а также на незаконные размещение и обработку персональных данных в Интернете.

«По всем жалобам проводятся проверки, запрашивается информация у операторов данных и направляется ответ, при этом доля повторных обращений составляет менее 1%», — сообщили в Роскомнадзоре.

Согласно информации пресс-службы, по выявленным нарушениям в области персональных данных было составлено более 200 протоколов о привлечении к административной ответственности, наложено штрафов на 40,217 млн рублей.

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